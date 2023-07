Sagra di san Lorenzo a Pianezze con specialità spiedo e frittura di pesce

Dal 4 al 10 agosto 2023, il paese di Pianezze sui Colli Berici si animerà con la Sagra di San Lorenzo, una manifestazione che celebra il santo patrono con tante proposte gastronomiche, musicali e spettacolo pirotecnico la Notte di san Lorenzo.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, i visitatori potranno gustare delle specialità culinarie preparate con prodotti locali e di qualità. Tra le proposte ci saranno panini onti e patate fritte, frittura di pesce, carne allo spiedo e dolci vari. Inoltre, ci sarà una fresca selezione di birra de “il Birrone”, una birreria artigianale che produce birre di alta qualità.

Oltre al buon cibo, la sagra offrirà anche tanta musica e divertimento per tutti i gusti e le età. Il programma musicale prevede infatti diverse serate tematiche con dj set, concerti live e balli di gruppo. Ecco il calendario delle serate:

Giovedì 4 agosto: BeerStars, la serata giovani con dj set di Marco Meda e Manuel Peron, che faranno ballare il pubblico con i migliori successi del momento.

Venerdì 5 agosto: serata country con Luka e Nike, due ballerini professionisti che insegneranno ai partecipanti i passi base del ballo country e li coinvolgeranno in coreografie divertenti e coinvolgenti.

Domenica 6 agosto: aperitivo con dj Ricky dalle ore 18.00 e poi tributo a Max Pezzali con Fabrizio e la TimeOut Band, che riproporranno i grandi classici del cantautore italiano, da "Hanno ucciso l'uomo ragno" a "Nord Sud Ovest Est".

Giovedì 10 agosto: la notte di San Lorenzo, sotto il cielo stellato di Pianezze con il liscio di AMA, un'orchestra che suonerà le più belle canzoni della musica da ballo italiana. Alle ore 23.30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico finale, con i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo in onore del santo patrono.

La sagra sarà anche un’occasione per sostenere le attività benefiche della Parrocchia di Pianezze, grazie alla pesca di beneficenza sempre attiva durante l’evento. I partecipanti potranno infatti acquistare dei biglietti per tentare la fortuna e vincere dei premi messi in palio dai generosi sponsor che ogni anno credono alla sagra.

La sagra di San Lorenzo a Pianezze è un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono trascorrere delle serate all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.

L’evento, organizzato dal Comitato Feste di Pianezze con il patrocinio del Comune e della Parrocchia, si svolgerà presso la zona della Sala polifunzionale, in Via Roma 14. Non perdete questa occasione unica di festeggiare San Lorenzo a Pianezze!