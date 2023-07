Sagra di Sovizzo: specialità farro, pollo in tecia, arrosticini, risotti

Dal 3 al 6 agosto 2023, il comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza, ospiterà la manifestazione Sovizzo in Sagra, una rassegna gastronomica e culturale che celebra i prodotti tipici e le ricette locali. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sovizzo con il patrocinio del Comune e della Regione Veneto, si svolgerà presso il Parco Comunale, dove sarà allestito un ricco stand gastronomico e una zona aperitivi.

Ogni sera, a partire dalle ore 18.30, i visitatori potranno degustare degli sfiziosi aperitivi a base di prodotti locali, come salumi, formaggi, vini e birre artigianali. Dalle ore 19.00, invece, aprirà lo stand gastronomico, dove sarà possibile assaporare dei piatti preparati con ingredienti di qualità e secondo le antiche ricette della tradizione vicentina.

La novità di quest’anno è l’uso del farro spelta, un cereale antico e salutare, prodotto De.Co. di Sovizzo, che sarà protagonista di alcuni piatti, come i chicchi di farro con zucchine, peperoni e melanzane nostrane, e la crostata alla frutta. Non mancherà poi il polastro in tecia, la specialità della manifestazione, che consiste in un pollo cotto in padella con cipolle, rosmarino e vino bianco.

Oltre ai piatti fissi, ogni sera ci saranno delle serate speciali dedicate ad altre prelibatezze provenienti da altre regioni italiane.

Venerdì 4 agosto ci saranno gli arrosticini direttamente dalle Marche, dei succulenti arrosticini di carne di pecora cotti alla brace.

Sabato 5 agosto ci saranno i risotti direttamente da Isola della Scala, la località veronese famosa per la sua produzione di riso Vialone Nano IGP. I risotti saranno proposti in diverse varianti, come il risotto all’amarone, il risotto ai funghi porcini e il risotto alla zucca.

Sovizzo in Sagra non è solo una festa del palato, ma anche un’occasione per scoprire la cultura e le tradizioni del territorio. Ogni sera spettacoli che intratterranno il pubblico con canzoni, balli.

Sovizzo in Sagra è un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento. La sagra si svolgerà al Parco Comunale di Sovizzo dal 3 al 6 agosto 2023.

Ma cos'è il Farro Spelta ?

La spelta, chiamata anche gran farro, è una varietà di farro molto antica.

La sua comparsa è avvenuta in Asia occidentale o in Africa orientale circa 8.000 anni fa e sembra essere il risultato di un incrocio tra due qualità distinte di graminacee: il Tricticum dicoccum e l'Aegilops squarrosa. A differenza del frumento, il Farro presenta un maggior contenuto proteico, ricco di vitamine ( A, B2, B3), fibre, sali minerali (fosforo, magnesio e potassio) e povero di grassi.

Proprio per le sue proprietà benefiche e per il suo basso contenuto glicemico la varietà di farro spelta sazia senza essere calorico.

Attualmente, la sua coltivazione è quasi totalmente scomparsa, ad eccezione di piccole zone in Italia, come Sovizzo.