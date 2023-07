Calici di Stelle a Breganze

Prezzo non disponibile

Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto 2023, si terrà, dalle ore 19:00 alle ore 1:00, presso la Piazza Mazzini di Breganze, Calici di Stelle.

Degustazione di vini di 11 produttori del Consorzio di Tutela di vini DOC Breganze, in abbinamento ad alcune specialità gastronomiche del territorio, preparati da ristoratori e associazioni locali.

Le cantine presenti saranno: Beato Bartolomeo da Breganze, Cà Biasi, Col Dovigo, Firmino Miotti, IoMazzucato, La Costa, Le Colline di Vitacchio Giampietro, Maculan, TenuteFosca, Transit Farm e Vitacchio Massimo.

Ristoratori e associazioni locali prepareranno per tutta la serata alcuni piatti della tradizione gastronomica dell’area breganzese. Per gli appassionati di carne ci saranno il carpaccio di manzo con rucola e grana, le fettuccine e il panino con il Toresan, cartoccio di carne allo spiedo e arrosticini. Tra le specialità di pesce si potranno gustare le sarde fritte o piatti a base di Bacalà alla Vicentina, mentre per i lievitati ci saranno i crunch gourmet preparati dal Panificio Vicentini.

Completeranno la festa musica, intrattenimenti e iniziative culturali.

Il kit degustazione a 12 euro comprende: calice, tracolla portabicchiere e tre ticket assaggio di vino della D.O.C Breganze.

Da quest’anno è disponibile anche un kit plus, a 15 €, comprensivo di: calice, tracolla e cinque ticket.

Conservando il kit del venerdì si potrà accedere gratuitamente alla manifestazione anche il sabato.

In caso di maltempo di una delle serate, l’appuntamento col buon vino sarà rinviato a domenica 6 agosto.

Per info e prevendita kit degustazione: prolocobreganze@gmail.com, 351 6800133 (messaggio whatsapp).

Organizzato da Pro Loco di Breganze con il patrocinio del Comune di Breganze e promosso dall’Associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino.