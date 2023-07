Arriva Montecchio Marittima, nell'area dell'Ex Boom si torna a ballare

Dal 2 al 6 Agosto si svolgerà Montecchio Marittima. Un'edizione da non perdere con: Merk&Kremont, DJsfromMars, Asbronzatissimi, 90Wonderland e Besame, tutti gli eventi nell'Area dell'ExBoom. Torna il mare, la sabbia e il party più atteso della zona.

Programma

Eventi, notti in musica ma non solo. Aperitivi, Area Street Food, Area Bimbi, Area Chill e Private lounge zone. Per 5 giorni la spiaggia scalderà Montecchio. Da Mercoledì 2 Agosto a Domenica 6 Agosto.

Mercoledì 2 Agosto: MERK&KREMONT w/ Cayo Blanco

Giovedì 3 Agosto: DJS FROM MARS w/ CRASH!

Venerdì 4 Agosto: ASBRONZATISSIMI

Sabato 5 Agosto: 90WONDERLAND

Domenica 6 Agosto: BESAME

INGRESSO LIBERO