Presentazione del libro «Come un temporale» di Michele Santuliana

Domenica 06 Agosto 2023, alle ore 17,00 presso la Hostaria al colle in via Santa Giuliana di sopra 33 a Recoaro Terme, frazione Santagiuliana, avrà luogo la presentazione dell'ultimo libro di Michele Santuliana, intitolato «Come un temporale».



L'autore sarà a disposizione dei lettori per approfondire in maniera puntuale le principali tematiche trattate nel suo lavoro in una atmosfera rilassata e in un contesto paesaggistico molto suggestivo. Il gestore del locale e tutto lo staff sono molto lieti di poter ospitare un evento così significativo, sia per l'importanza del lavoro di Santuliana, sia perché l'autore è originario del territorio. Spiega Mattea Ceola gestore della Hostaria al Colle: «riteniamo fondamentale sostenere iniziative culturali di questo genere.» L'ingresso è libero e gratuito.