Sagra di S. Domenico e Villaverla Summer Fest

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 4 a Lunedì 7 Agosto 2023, si terrà, a partire dalle ore 18:30, a Villaverla, la Sagra di S. Domenico.

Stand gastronomico aperto tutte le sere dalle ore 18:30. Orchestre e 400mq di pista in acciaio per ballare.

Programma 2023

Venerdì 4 Agosto: Mattia Agostini

Sabato 5 Agosto: Daniela Nespolo

Domenica 6 Agosto: Sorriso

Lunedì 7 Agosto: Renzo Biondi

Durante la Sagra di San Domenico a Villaverla: stands gastronomici, orchestra da ballo, giostre, bancarelle, pesca di beneficienza, presso il Piazzale delle Feste e area discoteca "Villaverla Summer Fest" in Piazza delle Fornaci. Spettacolari fuochi pirotecnici nell'ultima serata, lunedì 7 Agosto.

Villaverla Summer Fest 2023

Da Venerdì 4 a Lunedì 7 Agosto 2023, si terrà, dalle ore 21:00, in Piazza delle Fornaci a Villaverla, Villaverla Summer Fest 2023.

Ecco il programma:

Venerdì 4 Agosto:

BOOMBOX Radio Hits, con dj set di Andrea Martini, voce di Moova Mc, animazione Street Dance e musica a cura di Radio PiterPan.

Sabato 5 Agosto:

2000 WONDERLAND - Official summer Tour 2023, il più grande party ANNI 2000 D'Italia.

Domenica 6 Agosto:

Marco Festa - Around Tour 2023, un viaggio musicale che vi farà ballare tutta la notte. Un'avventura musicale attraverso i successi degli ultimi 20 anni. Una selezione musicale suddivisa in ROUND, ognuno con un suond diverso, un mix esplosivo che vi farà saltare e cantare come matti.