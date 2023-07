Osservatorio Astronomico di Asiago, apertura straordinaria

Prezzo non disponibile

Incontri con l’astronomia passata, presente e futura all’Osservatorio Astrofisico di Asiago. Sabato 29 luglio 2023 alle ore 14.00 - Astrotombola - Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€.

Ore 21.00 - Il Telescopio Spaziale James Webb - Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno.

Durante l’appuntamento sarà possibile visitare la cupola del telescopio Galileo, salvo i periodi in cui il telescopio sarà in manutenzione.

Durata: 90 minuti

INGRESSO (esclusa astrotombola) :

Biglietto intero: 10 €;

Ridotto (per bambini 6-11 anni): 5 €;

Gratuito per bambini fino a 5 anni, dipendenti e studenti UNIPD e OAPD;

Biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): 30 €.