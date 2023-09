Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 8 al 10 settembre

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante. Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Molte le sagre tipiche, concerti, spettacoli, e per voi che cercate buon cibo, buona compagnia e l’occasione di sfruttare al meglio queste belle serate di fine estate, ecco una selezione degli appuntamenti dal 8 al 10 settembre 2023

Appuntamenti da non perdere

In città

Vicenza oro fuori fiera, tantisimi eventi in centro, arte, artigianato, cultura, musica e spettacolo.

Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage: domenica in centro a Vicenza una passeggiata tra oggetti artistici, cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato.

Frankie hi-nrg: venerdì dj set al Parco Fornaci a Vicenza, una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spazierà tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi!

Gigi D’Alessio in concerto l'8 settembre, per la prima volta in Piazza dei Signori con il suo “Dove c’è il sole tour” .

Callas 100: Concerto di gala per il centenario della nascita di Maria Callas.

Così fan tutte di Mozart al Teatro Olimpico, spettacolo gratuito sabato e domenica sera.

"ll Giro della Rua. Vicenza, 1444", una mostra per rivivere la Macchina meravigliosa.

Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, sono arrivate le giostre, ben 56 attrazioni e la ruota panoramica.

Visita guidata alla corona e il pettorale della Madonna di Monte Berico, una storia vicentina.

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui