Sagra di Sant'Andrea a Vicenza: specialità trota e canederli

Dal 1 al 10 settembre 2023 è in programma la Sagra di Sant'Andrea nei pressi della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in via Pizzoccaro a Vicenza con musica, spettacoli, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinaria: "Trota di Sant'Andrea" alla griglia o fritta.

Specialità:

PRIMI Canederli al pomodoro Canederli al burro e salvia Pasticcio di lasagne al ragù Gnocchi al burro Gnocchi al pomodoro Gnocchi al ragù Gnocchi all'anatra Bigoli al burro Bigoli al pomodoro Bigoli al ragù Bigoli all'anatra

SECONDI Trota S.Andrea con polenta Costine con polenta Piatto tirolese Salsiccia con polenta Braciola con polenta Grigliata mista con polenta Trippe con pane Formaggi di malga con polenta Sopressa di malga con polenta Gulash con polenta Fegato ai ferri con polenta Hamburger - dolci artigianali - crauti - fagioli - patatine fritte - polenta

Menu