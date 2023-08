Made in Malga i sapori dell'Altopiano: mercatini, degustazioni, piatti tipici, birre di montagna

Indirizzo non disponibile

Due weekend gustosi dedicati alle bontà della montagna sono in programma ad Asiago. Made in Malga è un evento nazionale dedicato ai formaggi e alle bontà della montagna. L’evento si terrà per due weekend, da venerdì 2 a domenica 4 e da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023.

La manifestazione animerà il centro storico di Asiago con la mostra mercato, oltre ad assaggi, degustazioni e incontri per le vie e nei negozi, bar, ristoranti ed hotel della città. Ma anche laboratori guidati con formaggi, vini e birre artigianali, escursioni in malga, proiezioni di film, visite all’osservatorio astrofisico e cene a tema.

Per i tanti visitatori Made in Malga si rivela un’esperienza sensoriale dove scoprire, assaggiare e acquistare i prodotti ad alta quota.

Saranno 2 weekend “gustosi” dedicati alle bontà della montagna tra:

Mostra Mercato.

Masterclass, degustazioni guidate con abbinamento a vini di montagna.

L’Osteria di montagna con degustazione formaggio Asiago DOP e piatti tradizionali.

Mountain Beer Festival, le birre artigianali di montagna.

Proiezioni film della montagna.

Escursioni in malga.

Laboratori dell’artigiano.

I ristoranti dell’Altopiano dove gustare il formaggio Asiago DOP.

In contemporanea a Made in Malga ‘23, nei giardini di Piazza Carli si terrà la 3^ edizione del “Mountain Beer Festival”, manifestazione dedicata alle migliori birre artigianali di montagna.

Tutte le attività sono a ingresso libero.

WEEK-END 1-3 SETTEMBRE:

Venerdì 1° settembre: dalle ore 10:30 alle 19:00.

Sabato 2 settembre: dalle ore 9:30 alle 19:00.

Domenica 3 settembre: dalle ore 9:30 alle 19:00.

WEEKEND 8-10 SETTEMBRE:

Venerdì: dalle ore 10:30 alle 19:00.

Sabato: dalle ore 9:30 alle 19:00.

Domenica: dalle ore 9:30 alle 19:00.

L’evento rivolto a tutti gli amanti del formaggio d’alpeggio che per l’occasione potranno partecipare alle numerose degustazioni dei formaggi, guidati da esperti, con l’abbinamento ai vini prodotti ad alta quota ed alle birre artigianali della montagna.