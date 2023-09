Frankie hi-nrg: venerdì dj set al Parco Fornaci

Frankie hi-nrg mc sarà venerdì 8 settembre 2023 dalle 21 al Parco Fornaci per un DJ set, una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spazierà tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi!

Frankie hi-nrg mc, un artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica terrà un set di 90 minuti. L’evento avrà inizio alle ore 21.00 (puntualissimo) e l’ingresso è libero. Si terrà presso il Parco Fornaci di Vicenza, nell’ambito di Fornaci Estate.

Frankie hi-nrg mc BIO:

Frankie hi-nrg mc (Torino, 1969) è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il proprio talento in numerosi campi di espressione.

MUSICA: Ha all'attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari, e vanta numerose collaborazioni con grandi artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; e inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera degli Esposti, Antonio Rezza. Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, "Fight Da Faida",

segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di temi sociali. E' autore di grandi successi come "Potere alla Parola", "Libri di Sangue", "Rap Lamento", "Direttore". La sua "Quelli che benpensano" viene eletta Canzone dell'anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008

ha partecipato al Festival di Sanremo con "Rivoluzione" e l'anno successivo al progetto "Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l'Abruzzo". Nel 2014 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, con il brano “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014.

LIVE: Dal 1993 ha realizzato oltre 30 tournée che lo hanno portato ad esibirsi accompagnato dalla propria band nei più prestigiosi locali italiani, oltre che ad importanti manifestazioni quali il "Concerto del PrimoMaggio" a Roma (in 4 edizioni), "MTV Day", "CocaCola Live @ MTV", 2 edizioni del "Premio Tenco", etc.. Il "DePrimo Maggio Tour" del 2009, spettacolo multimediale consistente in 1h45' di musica e video sincronizzati, ha toccato oltre 40 città italiane.

VIDEO MUSICALI La prima esperienza di sceneggiatura e regia risale al 1997 con il video di "Quelli che benpensano", realizzato insieme a Riccardo Sinigallia. Da allora ha scritto e diretto oltre 15 video musicali, tra cui:

- Tiromancino "La descrizione di un attimo" (2001), con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, premio Duel per il miglior video pop al MEI di Faenza.

- Tiromancino "Due destini" (2001), con Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino, incluso nel DVD del film "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek.

- Pacifico “Gli occhi al cielo" (2003), Premio Videoclip Italiano sempre al MEI.

EDITORIA: Ha pubblicato “Faccio La Mia Cosa” (Mondadori, 2019). Dalla metà degli anni '80 collabora con numerose testate giornalistiche nazionali (La Stampa, Repubblica, Max, Smemoranda, etc..) scrivendo articoli di critica di costume e satira sociale.

TV e CINEMA: Nel 2004 ha condotto una stagione di MTV "Brand:new" e dal 2009 fornisce la voce al personaggio "The Player" nella omonima trasmissione di Deejay Tv. Ha recitato nel film "Paz!" (2001) di Renato De Maria e ne “I più grandi di tutti” (2011) di Carlo Virzì. Ha partecipato in qualità di ospite a

numerosi programmi televisivi, tra cui "Parla con me", "Avanzi", "Domenica In", "Nessun dorma", "La storia siamo noi", “The Voice of Italy”, “Che tempo che fa”

DJ: Fin dal 1987 ha lavorato come DJ radiofonico ed in numerosi locali ed eventi: dal 2006 con il suo dj set dal titolo "L'Alto Parlante Gira Dischi" anima le serate e i festival con una selezione di musica hip-hop ed elettronica dal alto contenuto energetico, della durata media di 2h.

STORYTELLING: Grazie alla grande capacità di raccontare storie ed esprimere punti di vista originali é molto richiesto in eventi in cui la narrazione diventa spettacolo (Route Nazionale AGESCI 2014, Expo de Popoli)

FOTOGRAFIA: La passione per la fotografia con iPhone e macchine tradizionali e la grande qualità dei suoi scatti lo hanno reso molto popolare sui social media dedicati alle immagini, come Instagtram e Tumblr.