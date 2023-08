TERRE EMERSE - Festival itinerante sui Colli Berici

Dal 28 agosto al 10 settembre 2023, i Colli Berici saranno teatro di un festival itinerante, Terre Emerse.

In mezzo alla Pianura Padana c’è un’isola, ricca di natura e cultura, in parte ancora inesplorata” è il tema del festival.

Programma

Lunedì 28 agosto - aspettando il festival – preparando lo zaino ore 17 - incontro Longare, Az. Agr. Agnese Carlan, via Priare Vecchie TERRE EMERSE INCONTRA OLTREVIA Avremo modo di conoscere il progetto Oltrevia, una “scuola di politiche” rivolta a giovani tra i 16 e i 29 anni. Con l’arrivo dell’estate Oltrevia diventa una comunità itinerante: dal 26 agosto al 16 settembre sarà impegnata in un cammino di esplorazione che attraverserà diverse province del Veneto sulle tracce dell’impegno per l’ambiente e la giustizia sociale. Gratuito - Prenotazione consigliata: festivalterreemerse@gmail.com

Giovedì 31 agosto - aspettando il festival – preparando lo zaino ore 20.45 – presentazione con l’autore Lumignano (Longare), Antica parrocchiale VIAGGIO SUI BERICI NELL’ITALIA DELL’ANTROPOCENE Mauro Varotto In una recente pubblicazione il geografo Varotto ha immaginato come si trasformerà l’Italia a seguito dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo, proiettandoci, in maniera distopica, nell’anno 2786. Esattamente 1000 anni dopo l’inizio del viaggio in Italia di Goethe. Comincia così il tour attraverso una geografia visionaria del nostro futuro, con la pianura padana quasi completamente allagata e i colli Berici che appariranno come un’isola circondata da un mare tropicale… Gratuito - Prenotazione consigliata: festivalterreemerse@gmail.com

Giovedì 7 settembre ore 9.00 - appunti di viaggio Arcugnano, ritrovo via Lago di Fimon (all’altezza della locanda Trentin) SKETCHBOOK - Marina Marcolin L’illustratrice vicentina, che abita proprio a due passi dal lago ed è anche l’autrice dell’immagine di Terre emerse, propone un laboratorio itinerante sull’uso dello sketchbook quale strumento per imparare ad osservare la realtà e a trasformarla. Le opere di Marina Marcolin sono pubblicate in tutto il mondo. Collabora con case editrici, magazines e gallerie d’arte. La sua ricerca spazia in diversi campi, caratterizzandosi per una poetica inconfondibile e una ricerca tecnica in continua evoluzione. Durata 1h 30. Posti limitati - Costo 10 euro Iscrizione obbligatoria: festivalterreemerse@gmail.com

ore 14.30 – camminata e visita guidata Zovencedo, Cava di Cice DA CAVA A CAVA Un itinerario alla scoperta della pietra di Vicenza. Dalla Cava di Cice, dove ha sede il Museo della Pietra, a cava Arcari, trasformata dall’architetto David Chipperfield in un palcoscenico ipogeo. A cura di Scatola Cultura Rientro previsto per le ore 18.30. Posti limitati – Costo: 10 euro adulti / 6 euro sotto i 12 anni / gratuito sotto i 6 anni Prenotazione obbligatoria: info@scatolacultura.it

Venerdì 8 settembre ore 9.00 – appunti di viaggio Arcugnano, ritrovo via Lago di Fimon (all'altezza della locanda Trentin) SKETCHBOOK - Marina Marcolin

ore 14.30 – camminata e visita guidata Zovencedo, Cava di Cice DA CAVA A CAVA

Sabato 9 settembre ore 9.00 – appunti di viaggio Arcugnano, ritrovo via Lago di Fimon (all'altezza della locanda Trentin) SKETCHBOOK - Marina Marcolin

ore 14.30 – camminata e visita guidata Zovencedo, Cava di Cice DA CAVA A CAVA

Domenica 10 settembre ore 9.00 – appunti di viaggio Arcugnano, ritrovo via Lago di Fimon (all'altezza della locanda Trentin) SKETCHBOOK - Marina Marcolin

ore 14.30 – camminata e visita guidata Zovencedo, Cava di Cice DA CAVA A CAVA

ore 17.15 - CRAS, Villlabalzana

Uno spettacolo dei Fratelli Dalla Via, fanta-demografico, dove realtà e fantasie sul futuro si incrociano, per immaginare alternative al presente. Una drammaturgia per una comunità in continua trasformazione che affronta questioni chiave: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio uomo/natura, la complessa sostenibilità dei sistemi attuali. Il tutto con la tipica ironia dei Fratelli Dalla Via e attraverso una dolce metafora pasticcera: Se c’è una torta, ognuno deve avere la sua fetta. Ma se siamo troppi e la torta non basta?

Posti limitati - Gratuito.

Prenotazione consigliata: festivalterreemerse@gmail.com

FUORI DALL’ACQUA - inaugurazione dell’installazione collettiva

? ore 17:00

? Pozzolo (Villaga), vicino alla chiesa

? 9.30 - 12.30

? Vicenza, Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona

Il termine “ecomuseo”, coniato nel 1971 da Hugues de Varine, deriva dal greco oikos che significa “casa, ambiente”. Viene impiegato per definire una realtà che studia, gestisce e utilizza a scopi scientifici, educativi e di sviluppo locale il patrimonio complessivo (materiale e immateriale) comprendente l’ambiente naturale, storico, archeologico, artistico, economico, sociale e culturale di una comunità di riferimento.

Il convegno si propone, attraverso una serie di riflessioni e testimonianze, di comprendere il processo di formazione di una realtà ecomuseale, analizzando le ricadute e i benefici che questa può portare nei territori e nelle comunità dove è stata attivata.

Vogliamo quindi proporre una visione di ampio respiro e provare ad immaginare i prossimi passi da percorrere verso un ecomusei dei Colli Berici.

Introduzione e facilitazione Benedetta Castiglioni (geografa, DiSSGeA - Università degli studi di Padova)

con interventi di Adriana Stefani (coordinatrice della Rete ecomusei del Trentino), altre testimonianze da parte degli ecomusei trentini, Giacomo Pompanin (Museo digitale Dolom.it)

Con un buon equipaggiamento e spirito di adattamento si può affrontare, con godimento, una certa variabilità meteo. In alcuni casi sono comunque previste delle alternative al coperto.

Il programma degli eventi, tuttavia, in base alle condizioni meteo o ad altre circostanze, potrebbe subire delle variazioni.

Quasi tutti gli eventi prevedono posti limitati con prenotazione consigliata o obbligatoria.

Fate riferimento alle modalità di prenotazione e ai contatti riportati in calce ad ogni singolo appuntamento.

La maggior parte degli eventi sono gratuiti, tuttavia alcuni prevedono un biglietto o una piccola quota.

PER INFORMAZIONI GENERALI E PER AGGIORNAMENTI

equistiam.org / festivalterreemerse@gmail.com / 340 5787705

PER FARE UN FESTIVAL CI VUOLE…

Il progetto TERRE EMERSE ha partecipato alla campagna di crowdfunding Il dono della comunità promossa dalla Banca delle Terre venete con IdeaGinger.

Ringraziamo le 136 persone, associazioni, aziende, enti e altre realtà che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile questo festival!

Ringraziamo Marina Marcolin per l’immagine del festival!

Forse non tutti sanno che la Pianura padana, milioni di anni fa, in un’epoca chiamata Pliocene, era una distesa d'acqua salata. E le attuali propaggini montuose dei Colli Berici erano delle isole, delle Terre Emerse.

Il nostro cammino comincia nel 2012 con la prima carovana in esplorazione dei colli guidata da esperti, scienziati e… anche da un paio di asini! Terre Emerse avevamo chiamato quel primo viaggio, ripensando a com'erano i Colli Berici diversi milioni di anni fa.

Oggi, a dieci anni di distanza, con il cambiamento climatico e il possibile innalzamento dei mari, questo scenario diventa monito e ci pone di fronte a delle sfide importanti, che vogliamo raccogliere con fantasia e determinazione.

Immaginare fin d'ora i Colli Berici come fossero un’isola, e noi, in qualche modo, come dei naufraghi, ci può aiutare a trovare delle soluzioni urgenti all'insegna della sostenibilità e della resilienza, riscoprendo nel patrimonio di natura e cultura quei tesori da indagare e riscoprire.

Torneremo, allora, sui nostri passi, per misurare le trasformazioni e costruire prospettive future.

Dal 7 al 10 settembre 2023 una carovana in cammino attraverserà i Colli Berici, animando paesi, borghi e contrade con un Festival itinerante ricco di proposte artistiche e culturali, all’insegna dello scambio, dell’immaginazione e dell’empatia, per condividere con le comunità attraversate le nostre visioni e le proposte emergenti.

Terre emerse, inoltre, vuole essere l’occasione per muovere i primi passi verso la realizzazione di un Ecomuseo digitale, diffuso e partecipato dei Colli Berici.