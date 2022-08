Festa di Santa Libera a Malo, specialità quaglie allo spiedo

Come ogni anno, torna a Malo la possibilità di degustare il tradizionale arrosto di quaglie in occasione della Festa di S. Libera il 3-4 e il 7-8 settembre 2022.

Famosa la sagra per il ricco stand gastronomico: gargati al ragù, panino onto, arrosto di quaglie e contorni, frittola, vino e birra, la specialità che tutti vengono qui ad assoggiare è lo spiedo di quaglie.

Spettacoli presenti ogni sera dalle 21:00:

- sabato 3/09 Liscio: Gruppo Roby band

- domenica 4/09 Musica Celtica: Gruppo Ethereal Lus

- mercoledì 7/09 Musica Rock: Gruppo Onda Rock

- giovedì 8/09 Spettacolo Comico: Risi & Bisi

Intrattenimento per bambini:

- domenica 4/09 dalle 17:00 l'Associazione Maludici vi coinvolgerà con giochi popolari e da tavola;

- giovedì 8/09 dalle 18:00 Bababallon vi intratterrà con giochi, trucca bimbi .

Menù

? Spiedo di quaglie e maiale

? Patatine fritte

? Polenta onta

? Fagioli

Per Informazioni e prenotazioni, menu anche d'asporto:

WhatsApp 327 8745675 Telefono 0445 607500

Festa di Santa Libera

Piazza Giuseppe Zanini, Malo