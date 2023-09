Escursione e come fare il formaggio, con aperitivo al Baito Erio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 9 settembre 2023 dalle 18.30 alle 21.30. Escursione guidata e dimostrazione di preparazione del formaggio con aperitivo al Baito Erio a Mroanezzaselva di Roana.

L’aria frizzante della sera, le ultime luci dietro le Piccole Dolomiti… si sente il fuoco crepitare ed in lontananza ci sono ancora i suoni argentini dei campanacci delle vacche al pascolo. La magia di una montagna, dei suoi suoni, dei suoi odori, dei suoi colori. Con una facile escursione raggiungeremo il Baito Erio dove assieme vedremo la nascita del formaggio sotto i nostri occhi e gusteremo assieme formaggi di ogni stagionatura: vero tesoro di questo territorio.

DIFFICOLTÀ: 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è di circa 200 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, cappellino, eventuale pila frontale per il rientro.

COSTO: 20 € per l’escursione guidata e l’aperitivo, 10€ € tra i 5 ed i 15 anni.

RITROVO: ore 18.30 Piazzale del Rifugio Campolongo. Nel punto di ritrovo non tutte le compagnie telefoniche hanno ricezione.

INFO: 3471836825 ( WhatsApp, chiamate). Evento di Pro Loco Mezzaselva e Asiago Guide