Sagra di Santa Libera a Malo: buon cibo, frittella speciale

Parrocchia di Malo e Campo Malo in occasione dell'annuale sagra di Santa Libera, il 6 - 7 - 8 - 9 Settembre 2023, organizzano 4 giorni di divertimento, buon cibo e musica per grandi e piccini!

PROGRAMMA

Mercoledì 06 Settembre - DIAPASON BAND

Giovedì 07 Settembre - DUO DE ANDRÉ - tributo Fabrizio De André

Venerdì 08 Settembre > L'OTTOMALADENSE - Varietà di Cabaret, Canto, Danza > TOMBOLOTTO - La tombola in Piazza

Sabato 09 Settembre > 90 WONDERLAND - Il più grande party spettacolo anni 90 d'Italia

ORARI

STAND GASTRONOMICI & ENOTECA:

Mercoledi dalle 19.00

Giovedi, Venerdi, Sabato dalle ore 18.00

SPETTACOLI:

Mercoledi, Giovedi, Sabato dalle 21.30

Venerdi dalle ore 21.00

FOOD & DRINK:

Per tutte le serate attivi:

Area Gastronomica con molte gustosissime novità!

Enoteca

Pesca di Beneficenza

EVENTI EXTRA

Sabato 02 Settembre: > ore 17.00 PARTITA BASKIN c/o Palestra Centro Giovanile - Area Sagra

Domenica 03 Settembre: > ore 17.00 MAGIC LUCAS spettacolo per Bambini c/o Aperibrolo

Domenica 03 Settembre: > ore 18.00 MONGOLFIERA FLY EXPERIENCE c/o Aperibrolo

Giovedì 07 Settembre > ore 20.00 Presentazione PALLAMANO MASCHILE MALO c/o Area Palco Sagra

Venerdì 08 Settembre > dalle ore 18.00 "COSA POSSIAMO FARE PER TE,, COSA PUOI FARE PER NOI" - Spazio dedicato alle associazioni di volontariato del paese c/o Area sagra

Sabato 09 Settembre > ore 17.30 PARTITA di CALCIO SPECIAL OLIMPICS c/o Palestra del Centro Giovanile - area Sagra > ore 18.30 Dimostrazione AIKIDO WAGO DOJO c/o area Palco Sagra

LOCATION: Via Molinetto Malo (VI)

