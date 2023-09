"ll Giro della Rua. Vicenza, 1444", una mostra per rivivere la Macchina meravigliosa

Dal 4 al 10 settembre 2023, una settimana dedicata alla celebrazione della Rua, la spettacolare Macchina che dal 1444 identifica la seconda festa più antica del Veneto.

L’esposizione “Il Giro della Rua. Vicenza, 1444” è allestita e aperta al pubblico gratuitamente a Palazzo Trissino, verso via Cavour (l’ingresso rimane quello principale, da corso Palladio) per proseguire nell’impegno dell'amministrazione comunale nel celebrare l’antica festa cittadina, programmata con cadenza biennale.

LA RUA

Costruita per volontà della “Congregazione dei Nodari” che nel 1441 decise di finanziare un proprio cero per il Corpus Domini, la Rua fa la sua apparizione nel 1444, con l’uscita in piazza della prima macchina spostata a spalla da decine di Facchini. Nel 1616 la Rua diventa un simbolo civico, perdendo la connotazione religiosa e, da allora, diviene un appuntamento spettacolare per tutti i cittadini, talvolta rimontata anche nell’occasione di visite di delegazioni straniere. Con la distruzione dell’ultima Rua storica, di cui rimane una ripresa curata dall’Istituto Luce del 1926, la Rua moderna viene ricostruita nel 2008, per celebrare i 100 anni dell’Amcps e, nel 2010, riprende il proprio “Giro. Lo schema dell’Associazione, che vede nel sindaco la figura del presidente e nel presidente del Collegio notarile il vice presidente, già da tre amministrazioni riconferma il desiderio di veder crescere questo patrimonio della comunità di cittadine e cittadini che si apre a quanti, proprio in quest’occasione, vogliono partecipare alla grande festa di piazza.

La mostra allestita a Palazzo Trissino Baston, curata da Davide Fiore, direttore artistico della manifestazione, espone “la Rueta” in legno di proprietà Ipab, che solitamente viene portata in parata da un gruppo di volontari, nonché una selezione di cimeli storici originali provenienti dalla Raccolta Walter e Antonio Stefani, oggi depositati al Museo Diocesano “mons. G.Nonis”. A completare questo percorso di conoscenza offerto anche ai turisti in città, un video di 7 minuti che ripercorre la passione della nostra città per questa festa. Il video con titoli in italiano e inglese, realizzato da Murnau Film e Daam Studio, vede la regia di Daniele Cazzola, già regista del film “La Rua. La Magia di Vicenza” (2021) e le musiche originali di Davide Pezzin.

La mostra e il video si possono vedere nel cortile di Palazzo Trissino dal 4 al 10 settembre dalle 9 alle 19. Ingresso libero.