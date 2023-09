VIOFF Golden Experience, tantissimi eventi dall'8 al 10 settembre in centro storico

Dall'8 al 10 settembre il centro storico di Vicenza accoglierà VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro. Arte, artigianato, cultura, musica e spettacolo: sono questi gli ingredienti della nuova edizione di VIOFF i cui numerosi appuntamenti sono stati pensati come ogni anno per coinvolgere gli ospiti della Fiera dell'oro e naturalmente tutti i cittadini e i visitatori. È quindi in arrivo un fine settimana ricco di eventi in concomitanza con la festa patronale.

Il Salone internazionale del gioiello, organizzato da IEG dall’8 al 12 settembre 2023 riunirà tutto il settore orafo gioielliero e l’orologeria; il meglio della produzione Made in Italy dai principali distretti manifatturieri e le eccellenze internazionali presenteranno nuovi prodotti, anteprime di collezione e lanceranno i trend del gioiello. E' stato presentato anche il manifesto materico opera d'arte firmato dal famoso illustratore vicentino Ale Giorgini. ll percorso in città durante VIOFF, Fuori Fiera di Vicenzaoro, racconterà l’espressione e la declinazione dei cinque sensi: vista, gusto, tatto, olfatto e udito.

VIOFF GOLDEN EXPERIENCE - IL PROGRAMMA 2023

GUSTO - GOLDEN TASTE

• 8-9-10 settembre - Mercato del “ContadOro” dalle 8.30 alle 13.00 - Mercato coperto - via Cordenons 4, Vicenza

In collaborazione con Coldiretti Vicenza. In centro storico, a poche decine di metri dal centralissimo Corso Andrea Palladio, all’interno del mercato coperto che si tiene negli ex locali della prestigiosa Camera di Commercio Industria e Artigianato di Vicenza, Coldiretti Vicenza propone la degustazione e vendita diretta di oltre 19 produttori, provenienti da varie parti della provincia di Vicenza. L’offerta verte su prodotti di pregio che tingono d’oro l’esperienza gustativa: dai formaggi al vino, passando per farine di mais, succhi, confetture e prodotti di ortofrutta. Il ricavato sarà devoluto alle aziende agricole dell’Emilia-Romagna duramente colpite dall’alluvione.

• 9-10 settembre - “Oro liquido” Emporio Fratelli Carli Contrà Camillo Benso Cavour 12, Vicenza

Nelle giornate di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, le porte dell’Emporio sono aperte per accompagnare clienti e visitatori nella scoperta del loro mondo: il saper fare e la ricerca continua della perfezione, qualcosa che va al di là del piacere che si prova ad assaporare cose buone. Un’esperienza di gusto, un viaggio tra i sapori più genuini della tradizione olearia in loro compagnia, una degustazione dei prodotti resa ancora più piacevole da un calice di vino.

• 9 settembre fino alle ore 12.00 – Mercato Agricolo del Biologico Piazza Matteotti, Vicenza.

• 8-9-10 settembre - Golden Food Tour Evento Diffuso - in collaborazione con selezionati locali del Centro Storico

• FuoriModena Cucina km 200 Contrà San Gaetano da Thiene 8, Vicenza

Un percorso di degustazione speciale targato Fuori Modena dove prima di tutto contano le materie prime. Dove l’oro si incontra con una selezione di prodotti di prima scelta, all’interno di un viaggio geo-enogastronomico fuori – dalle righe. Materie prime, tradizione, ricette, cultura, saperi e sapori di un territorio diventano un’esperienza dove il gusto incontra l’estasi dell’oro.

• Garzadori Contrà Piancoli 4, Vicenza

In occasione di VIOFF il Fuori Fiera di Vicenzaoro, Garzadori si veste di “GarzadOro”. Uno speciale menù che saprà stupire nella vista, nel gusto e nell’olfatto anche le papille più esigenti. Un forziere di sorprese dove il servizio, l’attenzione ai dettagli e la cura del cliente sono pane quotidiano. Un percorso gustativo completo che parte dall'aperitivo iniziale e si conclude al caffè, che lascia l’oro in bocca.

• Ofelia beerstrot Corso Fogazzaro 135, Vicenza

Perché non c’è oro senza bionda. Ofelia Beerstrot, aperto dalle 16.00 (sabato e domenica dalle 11.00 del mattino) per merende e aperitivi, e fino a mezzanotte per cena e dopo cena, offre in occasione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, oltre 15 referenze di birre artigianali da loro prodotte alla spina, accompagnate da una selezione di panini gourmet stagionali, una vasta selezione di hot dog rivisitati, sempre in chiave gourmet e con scelte veg, cicchetteria fusion per l’aperitivo e golosi fritti. Una scelta tutta d’oro dove la passione e l’attenzione per la tradizione e la qualità dei prodotti locali impiegati si fondono con un locale innovativo “senza compromessi”.

• Garibaldi Bistrot Piazza dei Signori 1, Vicenza

Dove l’esperienza incontra il gusto e si immerge nella bellezza della Basilica Palladiana e della Piazza che ospita il locale. Le ampie vetrate donano agli ospiti la gradevole sensazione di un pasto en plein air, a contatto diretto con la sublime arte rinascimentale, assecondati da un servizio giovane, spigliato e preciso. Che si scelga il menù bistrot o la proposta stellata del ristorante, l’esperienza sarà sul podio tra quelle più indimenticabili all’interno del golden food tour.

• La Meneghina Contrà Camillo Benso di Cavour 18, Vicenza

In occasione del VIOFF, La Meneghina metterà a disposizione dei propri ospiti un “Wine&Food Paring” unico, composto totalmente dal vino più gold che esista: lo Champagne. 5 varietà di Champagne che accompagneranno una cena dorata, rigorosamente alla carta. Modalità di prenotazione: chiamare lo 0444 1583080

VISTA - GOLDEN SIGHT

• 8 – 9 - 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - INNESTI

Atelier Federico Bertolo Architettura, Stradella del Garofolino 17 (laterale di Corso Fogazzaro), Vicenza

Gioielli e architettura si relazionano attraverso la memoria delle forme, generando un dialogo tra l’arte orafa e l’arte della costruzione. Impronte tangibili narrano le lavorazioni dell’uomo in un gioco di luci e ombre che guida il visitatore alla scoperta di frammenti d’oro e d’argento custoditi nella pietra. Innesti materici raccontano contaminazioni tra mestieri delineando possibili percorsi di ricerca e sviluppo per il futuro. Verranno esposti nuovi pezzi unici di Carola Solcia Jewellery realizzati in esclusiva per VIOFF Vicenzaoro. Lavorazione e fornitura materiali per l’allestimento di Roberto Faedo Marmi. Ingresso libero.

• 8 settembre - “La corona e il pettorale della Madonna di Monte Berico: una storia vicentina” Museo Diocesano - Piazza del Duomo 12, Vicenza

Visita cross museale tra Museo Diocesano e Museo del Gioiello dedicata alla corona della Madonna di Monte Berico. Info e prenotazioni: Museo Diocesano Vicenza tel. 0444/226400; email: museo@diocesi.vicenza.it Costo: € 12

• 9 settembre dalle 17.00 alle 19.00 - “Esperienze sensoriali nelle botteghe orafe artigiane” Corso Fogazzaro, Vicenza

A cura di Confartigianato e VIART. Un itinerario a piedi guidato, con esplorazione delle aziende artigiane orafe rappresentative di un’area caratteristica del centro storico, lungo Corso Fogazzaro. Vedere, toccare con mano, ascoltare come nascono le ispirazioni degli autentici gioielli, e infine, gustare prodotti artigianali: il tour sensoriale si svolgerà tra le botteghe per conoscere la vera tradizione orafa vicentina che risale alle prime corporazioni di artigiani costituitesi nel 1300. Da allora, un fiorente distretto è sorto in città e provincia e ancora oggi continua l’attività nel centro cittadino, dove è possibile ammirare lavorazioni, gemme e pietre preziose, alta gioielleria in stile moderno e antico: gli artigiani che realizzano manufatti preziosi aprono dunque le loro botteghe, affascinando i visitatori con le loro proposte. L’itinerario parte dalla chiesa di San Lorenzo e scende lungo porta Santa Croce, facendo tappa presso alcune aziende orafe e concludendosi con una degustazione finale di prodotti artigianali.

Punto di ritrovo: davanti all’ingresso della Chiesa di San Lorenzo. La quota di partecipazione è pari a € 15,00. Per la prenotazione e l’acquisto delle proposte di VIART è necessario collegarsi al sito: https://www.viart.it/calendario/

• 8 settembre ore 15.00 - 9 settembre ore 11.00 - Vicenza città dell’oro e dell’artigianato. Audiotour tra botteghe, monumenti e voci della città

Progetto Artigianato e Design, promosso da CNA Veneto Ovest. Le botteghe artigiane orafe e i luoghi iconici del centro di Vicenza per la prima volta insieme, in un unico itinerario turistico, attraverso il quale riscoprire la città da un altro punto di vista. È questo il senso dell’iniziativa Vicenza Silent Play, organizzata da CNA Veneto Ovest attraverso il progetto A&D Artigianato & Design, in collaborazione con Il Museo del Gioiello di Vicenza, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e in partnership con Vicenzaè. L’obiettivo della proposta è mettere insieme le caratteristiche del Silent Play - progetto di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi teatrali – come chiave per raccontare in modo differente la ricchezza del territorio, mescolando i luoghi e i monumenti più famosi alle esperienze e ai mestieri della nostra eccellenza tradizionale. Il risultato del lavoro si è tradotto nella realizzazione di un itinerario da percorrere a piedi tra le vie del centro, guidati dai podcast degli attori de La Piccionaia, che tra una tappa e l’altra coinvolgono voci e storie dei protagonisti noti e meno noti della vita in città. La partecipazione è gratuita.

Info prenotazioni https://vicenza-silentplay-vioff.eventbrite.it/

• 9 – 10 settembre ore 15.30 e 17.00 - “Underground Golden Secrets: alla Scoperta di Vicenza Sotterranea

Tour Guidato alle aree gestite dal Museo Diocesano”

Visita al Criptoportico Romano di Vicenza e all'Area Archeologica della Cattedrale di Vicenza.

Info e prenotazioni: Museo Diocesano Vicenza, tel. 0444226400. Costo: € 7 (intero) - € 3,50 (ridotto)

• 9 - 10 settembre - “Basilica Underground”

Alla scoperta dei segreti della Basilica Palladiana grazie ai racconti di un archeologo.

Sabato 9 settembre - Partenze: ore 10.30 - 11.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00

Domenica 10 Settembre - Partenze: ore 10.30 - 11.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00

Info e prenotazioni: iat@comune.vicenza.it - tel. 0444320854 - https://www.vicenzae.org/it/vioff-underground Prezzo: 2€ a persona

• 9 – 10 settembre dalle ore 18.00 - GiocOro - "Dragonfly" Spettacolo di fuoco vivo e danza – Piazza San Lorenzo, Vicenza

Esile e forte, rapido ed elegante come una libellula, il fuoco gioca nel tramutarsi in antiche figure magiche. Guizza nel cielo scuro e denso dipingendo il suo quadro romantico e potente. Spettacoli di giocoleria e fuoco in Piazza San Lorenzo, intervallati da divertenti momenti ludici che sapranno stupire grandi e piccini.

• 10 settembre ore 10.30 – “Alla ricerca dell’oro” Partenza da Piazza Matteotti 12, Vicenza

Caccia al tesoro per bambini con percorso alla scoperta di mascheroni e raffigurazioni varie nelle chiavi degli archi e sui capitelli di colonne e pilastri della città. Partenza da Piazza Matteotti, fronte Consorzio Turistico Vicenzaè, con percorso lungo Corso Palladio, Contrà Porti e Basilica Palladiana. Termine al Museo del Gioiello. L'itinerario si snoderà all'aperto, in zona pedonale tra i monumenti del centro storico accompagnati da una guida turistica abilitata. Il tour si concluderà intorno alle 12.00. Iscrizione via mail iat@comune.vicenza.it

TATTO - GOLDEN TOUCH

Attivazione di attività per grandi e piccini. Esperienze trasversali ed eterogenee. Toccare l’eccellenza per esplorarne il valore e approcciare la sensorialità in tutte le sue forme.

• dal 8 al 10 settembre - dalle 17.30 alle 20.00 - “Flash make up” Punto vendita Coin - Corso Palladio, 2

Un’occasione unica per risplendere ed illuminare una serata indimenticabile. Con la collaborazione di make-up artist professionisti i visitatori scopriranno i segreti per un flash makeup sui toni gold & glow.

• 8 settembre dalle 19.00 - “Aperitivo con stile” Punto vendita Falconeri - Corso Palladio, 81

L’occasione per toccare con mano cashmere e altri filati pregiati e per scoprire la nuova collezione autunno-inverno di Falconeri durante un esclusivo aperitivo.

• 9 settembre - dalle ore 8.30 - “Golden ride, eXperience edition” - Partenza Piazza San Lorenzo, Vicenza

Social ride per appassionati con partenza dal Centro Storico di Vicenza e termine con un pranzo in una location d’eccezione. Un’iniziativa che valorizza il centro storico promuove la conoscenza dei percorsi ciclabili e l’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e fonte di benessere fisico; un distretto golden, tutto da esplorare. Costo biglietto € 10. Info e prenotazioni: https://www.labericagravel.it/prodotto/golden-ride-2/

• 9 settembre - dalle 10:30 alle 12:30 “Golden Postcard” con Bernulia

Museo del Gioiello, Piazza dei Signori, Vicenza

Workshop con la partecipazione di Bernulia, autrice del manifesto d’arte di VIOFF Golden Experience. Durante il laboratorio l’illustratrice guiderà i partecipanti nella creazione di una cartolina creativa attraverso l’utilizzo di cartoncini oro e colorati. Un laboratorio aperto al pubblico per menti e mani creative dai 6 ai 99 anni; un momento di stimolo e riflessione sul personale concetto di bellezza. Info e prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-golden-postcard-con-bernulia-704453468287

• 9 settembre - dalle ore 16.00 - “Kintsugi, riparare con l’oro” Museo del Gioiello - Piazza dei Signori, Vicenza

A cura di Chiara Lorenzetti - ChiaraArte. Conferenza e presentazione del libro sull’arte Kintsugi con dimostrazione di alcune fasi di restauro e interazione performativa con il pubblico. Grazie alla collaborazione dell’artista-artigiana, VIOFF il Fuori Fiera di Vicenzaoro propone un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature dell’arte del restauro e della valorizzazione del manufatto. Kintsugi è la tecnica di riparazione giapponese effettuata sui manufatti in ceramica i cui frammenti sono ricomposti con una combinazione di lacca urushi, farina di riso, tonoko (polvere di argilla) e polvere d’oro puro. L’oggetto riparato si impreziosisce e diventa unico?e irripetibile portando lo spettatore a soffermarsi sulla bellezza della fragilità e dell’imperfezione, che è metafora della vita stessa.

• 10 settembre dalle 8.00 alle 18.00 Mercato dell’Antiquariato “Non ho l’età”

Viale Roma, P.zza De Gasperi, P.zza Castello, P.zza Duomo, P.zza Poste, P.zza dei Signori, Contrà del Monte, P.tta Palladio, Vicenza

Toccare con mano preziosi monili di ieri, oggi e domani. Molto più di un mercato dell’antiquariato: un percorso esperienziale tra collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare. Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage, eventi musicali ed approfondimenti culturali con l’accoglienza degli esercenti della città.

UDITO - GOLDEN HEARING

• 8 settembre ore 21.00 – “Festival Vicenza in Lirica… e rideremo delle farfalle dorate” - Palladio Museum c/o Palazzo Barbaran Da Porto, Contrà Porti 11, Vicenza

Tango e Le Quattro stagioni di Buenos Aires di A. Piazzolla con l'Ensemble "Euritmus". Evento inserito nel cartellone dell'undicesimo Festival "Vicenza in Lirica" con la direzione artistica di Andrea Castello. Un'intensa ed emozionante serata con le musiche di Astor Piazzolla, tra i più importanti musicisti e compositori del XX secolo. Ingresso libero. Possibilità di prenotare il posto inviando un'e-mail a biglietteria@vicenzainlirica.it o chiamando il 3496209712.

• 9 settembre dalle 17.00 - “Donne senza barriere” - Chiostro di San Lorenzo, Vicenza

L’incontro, incentrato sul ruolo delle donne attraverso racconti di vita quotidiana, avrà un focus sulla disabilità e sulle problematiche legate al mondo del lavoro. L’evento vedrà la partecipazione e il coinvolgimento della community Digital Woman, nella persona di Franca Borin e Beth Lennon, moderate da Daniela Boresi, direttore responsabile di Websalute.it. Sarà presente anche l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin.

• 9 settembre ore 21.00 – “Callas 100” Piazza dei Signori, Vicenza

Vicenza celebra Maria Callas. Nel centenario della nascita, un evento mondiale destinato a far brillare Piazza dei Signori con un grande concerto commemorativo che per l’occasione vedrà la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante. Tra le stelle internazionali, in scena Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni. Ad accompagnare gli artisti l’orchestra diretta solo per la tappa di Vicenza dal M° Beatrice Venezi.

Info e prenotazioni: https://www.ticketone.it/event/callas-100-piazza-dei-signori-16809365/

• 10 settembre dalle 18.00 - “Golden Street Music & Jam Session” - Evento diffuso in Centro Storico, Vicenza

Vicenza apre le sue porte ad uno scenario musicale itinerante che costellerà le vie del centro storico in un pomeriggio all’insegna della Street Music. L’esperienza sonora si concluderà con una Jam Session in Piazza San Lorenzo.

Con il contributo di band e artisti locali emergenti. Si esibiranno: Marco Oriente, Marka&Paul, Project, Sweet Poppies, The Rock'n'roll Circus Band, Soulful Mash.

OLFATTO - GOLDEN SMELL

• 9 – 10 settembre “Ceci n’est pas une parfumerie”, percorso olfattivo tra le profumerie del Centro Storico

A rendere speciali le profumerie del centro storico sono l’attenzione alla cultura dei 5 sensi, la raffinatezza del gusto e la ricerca della bellezza. Luoghi di poesia che riserveranno incontri dedicati alla scoperta delle preziose fragranze a tema oro tra passato e contemporaneità, con intrepida indipendenza.

• Valentina B. - Contrà XX Settembre 9, Vicenza

In occasione del VIOFF di settembre, Valentina B. propone un trattamento viso esclusivo “oro 24k“ di skincare giapponese amato in tutto il mondo, assieme ad un viaggio nella profumeria artistica contemporanea e non solo. Gradita la prenotazione al 348 1008050 o via mail ad info@valentinab.it

• PdiProfumo - Contrà Pescherie Vecchie 6, Vicenza

PdiProfumo, in occasione di VIOFF il Fuori Fiera di Vicenzaoro, offre ai suoi gentili clienti un percorso sensoriale che conduce in un meraviglioso viaggio tra le note olfattive attraverso la presentazione di selezionati brand che meglio raccontano la maestosità dell'oro e delle pietre più preziose. Affinché l’esperienza sia unica, completerà il percorso con bollicine e una piccola degustazione. È gradita la prenotazione utilizzando una delle seguenti modalità: telefonando al 04441939533, inviando una mail a info@pdiprofumo.it o dal sito pdiprofumo.it

• Erika Profumeria - Corso Antonio Fogazzaro 116, Vicenza

In occasione di VIOFF, EriKa Profumeria Fogazzaro avrà il piacere di accompagnarvi in un viaggio sensoriale per scoprire il magnifico mondo dedicato ad un marchio di profumeria artistica che si ispira all'autentica arte profumiera Veneziana e alla sua tradizione. Con l'occasione verrà presentata una nuova fragranza esclusiva e lussuosa che trae ispirazione da uno degli eventi più iconici di Venezia, il tutto accompagnato da un calice di vino. Per informazioni 0444020505.

• Percorso olfattivo con Spezieria de Venezia - Contrà Camillo Benso Cavour, 22

Spezieria de Venezia vi accoglie nella sua Bottega di Bellezza con un percorso olfattivo che ripercorre le antiche tecniche di formulazione di essenze, a partire dalle spezie più pregiate, preziose come l’oro! Accompagnati da fragranze sapientemente composte sulla base di ricette secolari, vi immergerete in un piccolo laboratorio alchemico per un’esperienza sensoriale unica che evoca antichi rituali di bellezza. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3314305504