Sagra di Santa Croce: 3 giorni di festa, musica e gastronomia a Schio

Dal 8 al 10 settembre 2023, la parrocchia di Santa Croce a Schio organizza la sua tradizionale sagra, che quest’anno offre un ricco programma di eventi per tutti i gusti e le età. Potrete gustare i primi e i secondi piatti tipici della cucina locale tutte le sere, domenica anche a pranzo.

Venerdì 8 settembre alle ore 18.00 con l’apertura del bar, dove potrete gustare deliziosi cocktail e birre, e dello stand gastronomico, che propone una serata dedicata ai panini. Potrete scegliere tra il panino pulled pork, il hotdog, il panino onto, il panino vegetariano, il panino vegano e le patatine fritte. A seguire, una serata di musica con ALBA DJ e DJ LAZZARO, che vi faranno ballare con la loro “Santa Croce cool party”. Non mancheranno la pesca di beneficenza e la mostra d’arte di Laura Buratti.

Sabato 9 settembre la festa continua con il cocktail con Dj BOGIA a partire dalle ore 18.00 e lo stand gastronomico aperto dalle ore 18.30, che vi delizierà con appetitosi primi e secondi piatti. La serata sarà all’insegna della musica live con i TeraKrua, una band che vi farà divertire con il loro repertorio di rock, pop e blues. Anche in questa occasione potrete partecipare alla pesca di beneficenza e ammirare la mostra d’arte di Laura Buratti.

Domenica 10 settembre la sagra si conclude con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.30 e l’apertura dello stand gastronomico dalle ore 12.00, dove potrete gustare ancora i primi e i secondi piatti tipici della cucina locale. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, ci saranno giochi per grandi e piccini con il Ludobus delle “Fate per gioco” e dalle ore 16.00 il truccabimbi con gli animatori dell’UP Schio Est. Alle ore 17.30 non perdetevi lo spettacolo di “Tiracche Matte”, una compagnia di artisti di strada che vi stupirà con le loro acrobazie e le loro gag. La serata finale sarà animata dai balli di gruppo con NORIS DANCE, che vi insegnerà i passi delle danze più famose e coinvolgenti. Anche in questa giornata potrete tentare la fortuna alla pesca di beneficenza e visitare la mostra d’arte di Laura Buratti.

La sagra di Santa Croce, è in Viale S.Croce 37, Schio (VI), tre giorni di allegria, convivialità e solidarietà!