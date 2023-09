Mercato dell’antiquariato, in centro a Vicenza è protagonista il vintage

Indirizzo non disponibile

Domenica 10 Settembre 2023, il mercato antiquariato, collezionismo e vintage “Non ho l’età” tornerà in tutto il centro di Vicenza dopo la pausa estiva. Vivere un mercato come una caccia al tesoro è possibile a Vicenza, e questa è la mappa del tesoro: Contra’ Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazzale De Gasperi, Piazza dei Signori e Piazzetta Palladio, Viale Roma.

In Contra’ Garibaldi, fulcro nevralgico del percorso all’interno del mercato dell’antiquariato, una selezione di professionisti arricchisce le proposte offerte da “Non ho l’età” con piccolo mobilio, suppellettili ricercate, oggetti d’arredo e mirabilia.

In Contrà Pescherie Vecchie, potrete perdervi tra i banchi di venditori professionisti alla ricerca di pezzi insoliti e rari: dagli arredi per la casa all’oggettistica per la persona, ai libri d’arte e di storia.

In Piazzetta Palladio, professionisti antiquari presentano una interessante selezione di mobili, argenti, libri e oggettistica da collezione.

In Contrà del Monte, troverete raffinati oggetti da collezione come piccoli e inaspettati “tesori”.

In Piazza dei Signori, espongono professionisti del settore antiquariale e del design del Novecento che propongono pezzi perfetti per un arredo antico e moderno. In Piazza Biade, troverete oggetti ed arredi antichi e del Novecento proposti da professionisti.

In Viale Roma troverete tantissime idee per la casa: oggetti, tessuti e piccolo mobili, da ciò che serve al restauro a deliziosi arredi frutto di remake.

In Piazza delle Erbe nell’“Area Brunch & Relax” dove fare una pausa in potrete gustare le specialità delle osterie tipiche e delle pasticcerie storiche.

Domenica dalle ore 9 alle 19.