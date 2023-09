Il circo contemporaneo è protagonista per 10 giorni a Bassano

Dal 7 al 17 settembre 2023 torna al Parco Ragazzi del '99 il Circo Contemporaneo. Dopo il successo della scorsa edizione, il circo contemporaneo torna al festival con un programma ancora più ricco. Oltre alla notte bianca dedicata al circo in città, lo chapiteau al Parco Ragazzi del ’99 ospiterà ben tre titoli per due weekend consecutivi e due spettacoli in un teatro all’aperto, allestito per l’occasione.

Johan Sebastian Circus di Circo El Grito, Nuova Barberia Carloni di Teatro Necessario, Happiness della Compagnia Rasoterra ma anche il messicano Umberto Jimenes Rios con El Aletreo e la francese Cie Zec con La 8eme balle. Spettacoli selezionati da Rosa Scapin.

- dal 7 al 10/9 h.17, Anfiteatro: Rasoterra Circo, Happiness

Una felicità che sembra irraggiungibile, ma che può trovarsi proprio dietro l’angolo.In scena due comici acrobati: Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli, per uno spettacolo di puro divertimento e, insieme, una riflessione sulla felicità. Tra acrobazie e comicità i due artisti inscenano il delicato equilibrio tra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni, temi profondi trattati con leggerezza e divertimento, elementi che secondo gli artisti non dovrebbero mai mancare nella vita. Happiness, come dice il titolo stesso, è un tentativo di far sentire felicità e sorprendersi in essa.

- dal 7 al 10/9 h.20.30, Chapiteau: Circo El Grito, Johan Sebastian Circus

Uno spettacolo onirico e visionario frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e musica. Bach è tornato e si adegua alla nuova musica, obbligando a numeri strambi una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista polistrumentista. Un viaggio divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia, frutto di un’attenta ricerca sul rapporto tra circo e musica. È circo contemporaneo, ma anche antico, perché fa tesoro di secoli di arte circense. È il Circo El Grito, rivelazione degli ultimi anni, in grado di richiamare folle di spettatori.

- dal 14 al 17/9 h.17, Anfiteatro: Umberto Jimenes Rios, El Aletreo

L'artista porta in scena uno spettacolo di giocoleria, funambolismo e clownerie. Umberto Jiménez Ríos, messicano, classe 1990, è specializ­zato in funambolismo, giocoleria, manipolazione di cappelli e clownerie. Con El Aletreo, l’artista porta in scena uno spettacolo sorprendente in cui impersona Kalambres, un personaggio che accompagna il pubblico alla scoperta dei libri e delle infinite possibilità di meraviglia e gioco che da essi emergono. Tra letteratura, musica e divertimento, Kalambres ricorda a grandi e piccoli quanto sia bello gioca­re con la fantasia, essere trasportati da mondi immaginari senza paura di ridere e sentirsi anche ridicoli.

- 14 e 15/9 h.20.30, Chapiteau: Teatro Necessario, Nuova Barberia Carloni

Con spirito giocoso Teatro Necessario trasforma il palco in una barberia, animata dai tre aspiranti barbieri. Tra acrobazie, clownerie, musica dal vivo ed esila­ranti sorprese, i tre fantastici aspiranti barbieri: Alessandro Mori, Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, creano tutte le avventure possibili, e anche quelle impossibili, che possono accadere nel loro folle negozio. Uno spettacolo dal ritmo incalzante e dal divertimento assicurato, adatto davvero a tutti!

- 16 e 17/9 h.20.30, Chapiteau: Cie ZeC - Zenzero e Cannella, La 8ème balle

Uno spettacolo di acrobatica, giocoleria, clownerie nato dall’incontro di due artisti circensi e un musicista. Magda­lina Vicente, Nicolò Bussi, Giacomo Vitullo, che in scena si incontrano e scontrano, rimbalzando tra numerosi univer­si e molteplici discipline. Esplorano millemila stati d’animo con un candore di bambino, lanciandosi e arrampicandosi senza mai perdere la fiducia l’uno per l’altro, in un mix di acrobazia, risate e musica per una storia che commuove e diverte il pubblico di ogni età.

Info e biglietti: 0424524214 https://www.operaestate.it/it/festival/circo

https://www.vivaticket.com/it/search?q=bassano%20del%20grappa&tab=events&categoryId=4&subCategoryId=9