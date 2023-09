Suoni tra le malghe a Villa Giusti: escursioni e concerto

Domenica 10 Settembre 2023, si terrà, presso Villa Giusti Suman a Zugliano, l'appuntamento con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze, a cura del Comune di Zugliano in collaborazione con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze.

Durante la giornata, sono proposti due diversi percorsi, entrambi su sentiero collinare, con partenza da Villa Giusti Suman (Via Villa n.19).

Orario di partenza consigliato: ore 9:30.

Percorso A: 8,3 km, a passo lento 3 ore, con un dislivello di circa 300 mt.

Percorso B: 6 km, a passo lento 2 ore, con un dislivello di circa 300 mt.

Sarà presente uno stand per pranzare in loco.

Ore 13:30 in Villa Giusti: concerto con le CAPGIRLS.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo di sera, alle ore 20:30 presso il Centro Polifunzionale Zagorà (Via G. Marconi n.27/1).

Le informazioni sull'eventuale annullamento saranno comunicate sul sito www.suonitralemalghe.net e sulla pagina FB.

Per maggiori informazioni: tel. 04451940407 (Biblioteca di Zugliano, fino al venerdì mattina).

Le CAPGIRLS: Giulia Filippi e Ilenia Fenu, rispettivamente voce e chitarra, batteria e cori, hanno incrociato le loro strade artistiche su YouTube nel 2018 proponendo cover, recensioni e video. Nel 2019 hanno iniziato una ricca stagione di concerti, portando un repertorio di canzoni pop-rock reinterpretate in chiave acustica; in contemporanea hanno pubblicato due canzoni originali con l'etichetta discografica Bus Music Production di Schio. Nello stesso anno, sono state selezionate dalla testata giornalistica "Accordo. Il gusto di fare musica" per la realizzazione di video divulgativi; inoltre, sono state inviate come giornaliste all'SHG Music Show di Milano, importante fiera del settore che si svolge dal 1992. Negli ultimi anni si sono concentrate sui concerti dal vivo, affinando una scaletta di canzoni che attraversa i più grandi successi italiani e internazionali dagli anni '60 ad oggi.