Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 30 giugno al 2 luglio 2023. Sagre, feste, visite guidate, incontri; molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Sagre e feste

Sagra dei Massignani Alti: è un tuffo nel passato, nel buon mangiare di una volta, vengono serviti tutti prodotti locali, preparati come tradizione comanda, pane fatto in casa e cotto a legna. In uno degli angoli più belli del valdagnese, in collina al fresco, stand gastronomico aperto tutte le sere, domenica anche a pranzo.

Sagra a San Pietro Intrigogna: specialità avannotti con polenta. Ogni sera ricco aperitivo a partire dalle 18, con polpette, salvia e fiori di zucca pastellati. Seguirà apertura dello stand gastronomico dalle 19: avannotti con polenta fritta, primi piatti con specialità bigoli con sugo di fagiano, carne alla griglia con contorni, panini onti, e per chiudere la fragrante frittella. Ogni serata sarà accompagnata da musica.

Festa della Bruschetta ad Arcugnano: al Magasin in corte dal prete, bruschette, bigoli, gnocchi e in piazza musica, spettacoli, esibizioni di ballo.

Festa Campestre NaturalMonte a Monte di Malo: in una radura tra i boschi musica e stand gastronomico, divertimento per tutti.

Sagra di Rozzampia: In tutte le serate musica indipendente dal vivo, birre artigianali e ricco stand gastronomico con ottimi piatti, dolci frittelle.

Festa della tagliata a Sarmego: la specialità è la Tagliata di Sorana insieme ad altri piatti locali come bigoli, gnocchi e sopressa. Non mancherà l'intrattenimento con le serate musicali.

Una Festa Per Amico a Nanto, specialità con il tartufo nero dei Colli Berici.

Sagra a Valle di Castelgomberto con fornitissimo stand gastronomico

Sagra di San Teobaldo a Sossano

Sagra di Novoledo: specialità gnocchi fatti a mano

Sagra di Ss. Pietro e Paolo a Rosà

Festa di San Paolo alle Alte di Montecchio

San Pietro Valdastico in Festa

Festa della Trebbiatura a Trissino

Carpanè in festa: specialità polenta e sciosi e costata sue bronze

Festa di San Pietro a Schio: ricco programma di eventi per il santo patrono

Sagra di Castello e Castello Summer Village ad Arzignano: ogni sera festa e stand per mangiare e bere, i party più di moda per ballare la sera con la musica anni '80-90 e 2000 e dalle 19:00 apertura stand gastronomici con Primi Piatti - Secondi Piatti - Panini Onti - Pizza (Sabato-Domenica).

Passeggiate

Visita guidata al centro di Bassano la domenica

Escursione serale in Valdastico 'Ma che Storia, dall'Astico a Venezia'

Passeggiata notturna “Tour delle Malghe”

Musica e spettacoli

Rock festival al Mamaloca: Led Zeppelin, Deep Purple, Doors, quando la musica era un grido di libertà

Marostica Summer Festival: arrivano Simply Red e Hollywood Vampires con Johnny Depp e Alice Cooper

Lazza, il rapper del momento sabato in concerto a Marostica

Rock Summer Fest a Carrè

Suoni tra le malghe: Tino e i Fiaschi a Malga Zolle

Rassegna cinematografica a Villa Ca' Erizzo: da venerdì a domenica sera tutti i film sono sul tema dell’acqua,

Isola Live Festival 2023: Parco Rizzi, per due giorni si trasformerà nell'Isola Live. Concerti, dj sets, workshops, espositori del mondo della musica. Due Food trucks, la pizza, il bar.

In Città

Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Mostre

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito.

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

Mostra: 'Una smodata passione per i coleotteri'

