Carpanè in festa: specialità polenta e sciosi e costata sue bronze

Sono numerose le manifestazioni che la Valbrenta propone nel periodo estivo,alcune legate a feste tradizionali, altre nate in epoca più recente ma non meno ricche di spunti. Le varie associazioni locali e le proloco locali gestiscono con maestria spazi ed eventi di un territorio che ha tradizioni antiche e che, attraverso il paesaggio, le feste e la sua gente, racconta la sua storia. Con il Trail del contrabbandiere (2 Giugno) da Bassano a Valstagna e con la tradizionale sagra dei SS. Pietro e Paolo (a partire dal 29 Giugno) a Carpanè di San Nazario iniziano gli eventi estivi in valle (sport, musica, stand gastronomici, mostra Artisti Valbrenta). Domenica sera grande spettacolo pirotecnico.

Stand gastronomico aperto sabato sera e domenica a pranzo e cena, specialità: costata sue bronze, polenta e sciosi, un piatto della tradizione antica ora riscoperto come prelibatezza: <<i “bisnenti” (coloro che hanno due volte niente), dunque i più poveri s’accontentavano di un buon piatto di chiocciole e polenta (poenta e s’ciosi).>>

Programma 2023

Giovedì 29 giugno

Ore 20.00 S. Messa solenne in onore dei SS. Pietro e Paolo; a seguire presso la tensostruttura benedizione nuova cucina e rinfresco



Venerdì 30 giugno

Ore 19.00 aperitivo in riva e serata inoltrata con birra, spritz e molto altro, il tutto accompagnato con house music da Alberto e Filippo Dj



Sabato 1 luglio

Ore 17.00 aperitivo con Dj

Ore 19.00 apertura stand gastronomico

Ore 21.00 musica con i “Rock Star” (Vasco Tribute Band)



Domenica 2 luglio

Ore 8.00 trippe

Ore 12.00 apertura stand gastronomico

Ore 18.00 aperitivo con Dj

Ore 21.30 musica con i “32° parallelo” (Tributo ai Nomadi)

Ore 22.45 estrazione della tombola; a seguire spettacolo pirotecnico