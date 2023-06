Indirizzo non disponibile

Dal 30 giugno al 4 luglio 2023 Sossano festeggia il patrono San Teobaldo presso Villa Gazzetta in via Roma 69 con spettacoli, musica dal vivo, esibizioni di ballo, eventi sportivi, fuochi d'artificio, pesca di beneficenza, parco divertimenti per bambini e stand gastronomico con bar aperto ogni sera dalle 19. Ingresso libero