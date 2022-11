Marostica Summer Festival: arrivano Simply Red e Hollywood Vampires con Johnny Depp e Alice Cooper

Tempo di annunci per Marostica Summer Festival 2023. La nona edizione di uno dei festival musicali più importanti della scena italiana si aprirà il 2 luglio con l’unica data italiana degli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen, per continuare il 3 luglio con i Simply Red, capitanati da Mick Hucknall.

È solo l’inizio dello straordinario cartellone firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica che in questi anni non ha mai smesso di crescere, consacrando Piazza degli Scacchi come luogo ideale per la musica dal vivo e per i grandi eventi, con produzioni speciali e date uniche del panorama nazionale, e non solo!

Dopo quattro anni di assenza, il supergruppo americano Hollywood Vampires tornera? in Italia in un unico esplosivo spettacolo. L'autodefinita "miglior band da bar del mondo" - composta dai membri principali e dalle leggende del rock Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen - tornera? a calcare un palcoscenico Italiano dopo 4 anni di assenza. Particolarmente attesa la presenza dell’attore Johnny Depp nella veste di scatenato musicista. La tradizione degli Hollywood Vampires e? quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio "Rise". Non facendo mistero del loro amore per il rock'n'roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Moto?rhead e altri. Gli Hollywood Vampires si sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l'amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro "amici morti e ubriachi" suonando la musica degli eroi caduti. Prende il nome dal locale di Alice degli anni '70 che includeva artisti del calibro di John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz, esibizioni leggendarie seguirono in tutto il mondo. Con classici di artisti del calibro di The Doors, Love, AC/DC e altri, oltre ovviamente ai successi di Alice e Aerosmith, gli Hollywood Vampires sono stati votati come "miglior performance" del 2018 alla Wembley Arena di Londra nel loro ultimo viaggio nel Regno Unito. L'album di 16 tracce "Rise", prodotto da Tommy Henriksen e gli Hollywood Vampires, e? uno degli album rock and roll piu? puri, impenitenti e divertenti degli ultimi tempi, realizzato da maestri del mestiere e veri fan della forma. A differenza del loro disco di debutto del 2015, il secondo album e? composto principalmente da materiale originale, scritto dalla band. Ci sono, tuttavia, nello spirito della missione originale dei Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da leggendari rocker morti troppo giovani.

Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red annunciano oggi una serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li portera? ad esibirsi in cinque concerti nel nostro paese. Le 29 date europee vedranno i Simply Red esibirsi in 11 paesi e ad eseguire tutti i loro successi per confermare la loro fama di uno dei migliori live di oggi. “Io e la band non vediamo l'ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour e? tutto incentrato sul groove. Get on down!” dice Mick Hucknall. Il pubblico italiano potra? ascoltare tutti i loro classici piu? amati, tra cui "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground" e "Money's Too Tight To Mention". Mick Hucknall e? il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall'inizio nel 1985, accompagnato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L'attuale formazione e? la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour suonera? tutte le principali hits del gruppo.

La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza.

Biglietti

Hollywood Vampires – 2 luglio 2023 (ore 21.30)

Pit area posto in piedi: € 78+diritti di prevendita

Posto in piedi): € 52+ diritti di prevendita

Tribuna € 69+diritti di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 9 novembre su ticketone.it

Simply Red – 3 luglio 2023 (ore 21.30)

poltronissima premium : € 130+diritti di prevendita

Poltronissima platinum : € 110+ diritti di prevendita

Poltronissima gold : € 85+ diritti di prevendita

Poltronissima: € 70+ diritti di prevendita

poltrona: € 55+ diritti di prevendita

tribuna € 65+ diritti di prevendita

Presale Radio Monte Carlo dalle ore 10.00 di giovedi? 10 novembre alle ore 23.59 di venerdi 11 novembre

Aperture vendita generale: ore 10.00 di sabato 12 novembre su ticketone.it