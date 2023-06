Sagra di Castello e Castello Summer Village ad Arzignano: ogni sera festa e stand per mangiare e bere

120° Sagra di Castello di Arzignano, 10 giorni di festa per Santa Eurosia, i party più di moda per ballare la sera con la musica anni '80-90 e 2000 al Castello Summer Village. Dalle 19:00 apertura stand gastronomici con Primi Piatti - Secondi Piatti - Panini Onti - Pizza (Sabato-Domenica).

Torna l'evento più atteso dell'estate di Arzignanese

SAGRA DI CASTELLO di ARZIGNANO - CASTELLO SUMMER VILLAGE

DAL 30 GIUGNO AL 9 LUGLIO

INGRESSO GRATUITO

----------------------------

Venerdì 30 Giugno 2023

90 TIME powered by 90 WONDERLAND

Dalle 19:00 Apertura stand gastronomici

Dalle 21:00 MITICI anni ’90 con #90TIME powered by 90 WONDERLAND

Il Party ANNI90 n.1 in Italia

----------------------------

Sabato 1 Luglio 2023

DISCOINFERNO '70 - The show Siro & Friends

BIKERS WELCOME 7: IL MOTOINCONTRO

Dalle 16:00 Incontro aperto a tutti i motociclisti: partenza alle 17:00 dalla Club House Wild Vikings MC di Montecchio Maggiore, in via S. Caboto 6 con arrivo a Castello previsto per le 20:00

Dalle 18:00 Aperitivo con Nick DJ

Dalle 19:00 Apertura stand gastronomici

Dalle 21:00 Ritorneremo protagonisti degli anni 70-80 con i mitici DiscoInferno70’ - The Show Siro&Friends

Official Partner Radio80’Power

----------------------------

Domenica 2 Luglio 2023

SILVIA PERUZZI

Alle 18:00 S. Messa di S. Eurosia con la tradizionale processione

Dalle 19:00 Aperitivo con Nick DJ

Dalle 19:00 Apertura degli stand gastronomici

Dalle 20:30 Serata danzante live con l’Orchestra spettacolo “Silvia Peruzzi”

----------------------------

Venerdì 7 Luglio 2023

2000WONDERLAND

Dalle 19:00 Apertura stand gastronomici

Dalle 19:00 Aperitivo con Nick DJ

Dalle 21:00 2000WONDERLAND: Una festa interamente dedicata alla musica ANNI2000 con SPETTACOLO, ANIMAZIONE ed EFFETTI SPECIALI!

Il più grande party ANNI 2000 d’Italia

----------------------------

Sabato 8 Luglio 2023

BEAT - Dj set

Dalle 18:00 Aperitivo con Nick DJ

Dalle 19:00 Apertura stand gastronomici

Alle 21:00 BEAT - Dj set: Le migliori HITs dagli anni 90 ad oggi in un’unica vera e propria esplosione di energia!

----------------------------

Domenica 9 Luglio 2023

DJ FRANKIE, ANIMAZIONE CUBANA E EFECTO LATINO

Ore 10:00 e ore 17:30 Visite guidate alla Rocca a cura degli studenti del Turistico del Galilei in collaborazione con la Pro Loco di Arzignano

Dalle 18:00 Aperitivo con Nick DJ

Dalle 19:00 Apertura stand gastronomici

Dalle 20:30 Serata Latina con Dj Frankie con l’animazione cubana di Dayneris Martinez, Denise Torres e con la scuola Efecto Latino

----------------------------

FOOD Area

- Primi Piatti

- Secondi Piatti

- Panini Onti

- Pizza (Sabato-Domenica)

DRINK Area

SHOW Area

----------------------------

Piazzale della Vittoria

CASTELLO DI ARZIGNANO

Arzignano (VI)

----------------------------

È parte del progetto del gruppo Sagra di Castello di Arzignano che punta alla rinascita e alla valorizzazione del Borgo e della Rocca di Castello di Arzignano.

EVENTO CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI ARZIGNANO