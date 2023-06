Rock festival al Mamaloca: Led Zeppeli, Deep Purple, Doors, quando la musica era un grido di libertà

Tre serate di musica piena di energia al Mamaloca, il locale vicentino dove i live sono un must.

L'apertura del festival, Venerdì 30 Giugno, sarà come un uragano che sferzerà il palco con gli "Apostholi". Questi ragazzi d'altri tempi, vi catapulteranno nella favolosa "Vicenza Beat" degli anni 70', facendovi rivivere l'anima ribelle di quegli anni, A seguire, gli "OverBlack" prenderanno il controllo del palco, scuotendo il terreno con la potenza dei Black Sabbath. In alto il volume e vi scatenerete nel cuore del Mama L'Oca!

Sabato 1 Luglio sarà una notte di fuoco, quando i "Black Dogs" saliranno sul grande palco per rendere omaggio ai padri del rock, i Led Zeppelin.

Sfoggeranno riffs infuocati e l'energia travolgente che ha reso indimenticabile quella band.

Se vorrete ancora più adrenalina, una sorpresa epica: i "Made in Japan" riprodurranno interamente l'album "Made in Japan" dei Deep Purple, uno dei più grandi album live della storia del rock. Sarà un viaggio nel tempo che vi trasporterà direttamente in quel momento magico in cui il rock raggiungeva il suo apice.

Domenica 2 Luglio sarà dominata dallo spirito ribelle degli "Shaman's Blues", la cover band dei mitici "The Doors". Lasciate che le loro note psichedeliche vi avvolgano come una nebbia mistica e vi trascinino in un viaggio trascendentale che solo Jim Morrison e la sua band sapevano creare. Il grande palco del Mama L'Oca sarà il palcoscenico perfetto per questa performance leggendaria.

Non perdete l'occasione di immergervi in un'esperienza rock unica nel giardino esterno.

In alto il volume, e tutti uniti in un festival che vi farà sentire l'energia del rock pulsare nei boccali di birra!



LIVE OPEN AIR - EVENTO CON PALCO ESTERNO

ORE 18:00 - APERTURA LOCALE E ZONA ESTERNA

ORE 21:30 - INIZIO CONCERTO

Info e Prenotazioni: 0444-041949, 3475035098

INGRESSO GRATUITO

Concerto ORE 21:30

Mama l’Oca, Strada del Pasubio,421 - VICENZA