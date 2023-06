Sagra di Ss. Pietro e Paolo a Rosà

La Sagra San Pietro di Rosà torna da giovedì 29 Giugno a lunedì 3 Luglio 2023. Ogni serata verrà accompagnata da diversi eventi per grandi e piccini presso la Parrocchia di San Pietro in via Silivio Pellico 4 con spettacoli, musica dal vivo, aperitivi danzanti con happy hour, mercatini di artigianato, eventi sportivi, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico. Molte le specialità da assaggiare nelle serate della sagra: bigoli all'anitra e gnocchi al ragù di carne; costine, salsicce, braciole, pollo, bistecche; baccalà con polenta; patatine fritte come contorno; dolci e gelati per dessert e gustosi panini onti per chi vuole mantenersi più leggero.

Programma 2023

Giovedì 29 giugno

Ore 20.00 celebrazione liturgica Santo Patrono; apertura bar “Canton de Riva” con panini onti e patatine fritte; pesca di beneficenza; mostra collettiva del gruppo “Immagine centrale”

Ore 21.30 Dj set “Social Pony”



Venerdì 30 giugno

Ore 19.30 apertura bar “Canton de Riva”; stand gastronomico; pesca di beneficenza.

Ore 20.00 mostra collettiva del gruppo “immagine centrale”



Sabato 1° luglio

Ore 18.00 mercatino artigianato creativo

Ore 18.45 apertura bar “Canton de Riva”; stand gastronomico; pesca di beneficenza

Ore 20.00 mostra collettiva del gruppo “immagine centrale”

Ore 21.30 scuola di ballo “Flash Dance Academy”

Ore 22.00 Dj set “TBM -viaggio nel tempo tra la musica degli anni 2000”



Domenica 2 luglio

Ore 16.00 mostra collettiva del gruppo “immagine centrale”

Ore 18.45 apertura bar “Canton de Riva”; stand gastronomico; pesca di beneficenza

Ore 20.30 spettacolo per bambini by clown “Bricoea”

Ore 22.00 Dj set con Dj Nicola Milan



Lunedì 3 luglio

Ore 19.30 apertura bar “Canton de Riva”; stand gastronomico (specialità frittura di pesce); pesca di beneficenza

Ore 20.00 mostra collettiva del gruppo “immagine centrale”

Ore 20.30 scuola di danza “DNA Danza”

Ore 21.30 omaggio a Lucio Battisti by Sasha Torrisi – live band