Eventi a Montecchio Maggiore dal 30 giugno al 6 luglio

Tutti gli venti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 30 giugno a domenica 9 luglio 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 30 GIUGNO

• ore 17.00 – AbilitanteSocialFest: ZUGATOLANDO al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – Estate in Favola. Febo Teatro e Stivalaccio Teatro in LA PRINCIPESSA SUL PISELLO al Giardino della Biblioteca

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto MALATEMPORA al Parco di Via Volta

SABATO 1 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: DANZE POPOLARI al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto FOLK STUDIO A al Parco di Via Volta

DOMENICA 2 LUGLIO

• ore 8.30 – MERCATINO DEL BRICOLAGE E DEL TEMPO LIBERO in Piazza San Paolo

• ore 9.30 – Prima domenica del mese: APERTURA GRATUITA del Museo Zannato

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – E...state con la Biblioteca: ENTANGLED, OGNI COSA È COLLEGATA di e con Gabriella Greison al Giardino della Biblioteca

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto ORGAN TIME TRIO al Giardino della Biblioteca

LUNEDì 3 LUGLIO

• ore 18.30 – Estate in Favola: Lettura animata LE AVVENTURE DI PINOCCHIO al Parco del Castello di Romeo

MERCOLEDì 5 LUGLIO

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: 4 ANIME E UN SUONO - Dialoghi tra terre lontane al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film LA SIRENETTA al Castello di Romeo

GIOVEDì 6 LUGLIO

• ore 10.00 – Escape Room DECKSCAPE negli spazi di Progetto Giovani

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: LABORATORIO DI GIOCOLERIA CON GEO IL GIOCOLIERE al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – Benessere al Castello: lezione gratuita di QI GONG E DANZA al parco del Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: GEO FIRE SHOW al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – E...state con la Biblioteca:Michele Santuliana presenta COME UN TEMPORALE al Giardino della Biblioteca

VENERDì 7 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: Incontro GENITORI … CHE AVVENTURA! al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto I SORDI al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – Estate in Favola: Ensemble Vicenza Teatro in LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO al Giardino della Biblioteca

SABATO 8 LUGLIO

• ore 18.30 – AbilitanteSocialFest: I CANTORI DOBONASCIMENTO al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto DUE DITA SOTTO IL CIELO al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Museo Zannato_Romeo Expedition: proiezione film YACARÉ - UN CAIMANO ALLA FINE DEL MONDO al Castello di Romeo

DOMENICA 9 LUGLIO

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto LA MALABARISTA al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film IL SOL DELL'AVVENIRE al Castello di Romeo