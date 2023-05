Visite guidate al centro di Bassano ogni domenica

Ogni domenica mattina alle ore 11, tutte le persone che lo vorranno, singole o in gruppo potranno partecipare ad una visita guidata del centro storico di Bassano del Grappa, di circa un’ora e mezza, lungo un percorso per i principali monumenti, vie e piazze della città, godendo di scorci inattesi e della magica atmosfera che permea il luogo, per riscoprire quanto possa essere gradevole muoversi all’aria aperta e in compagnia, e allo stesso tempo scoprire luoghi e storie della città tra i quali il celeberrimo Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini, Monumento Nazionale.

Per chi fosse interessato potrebbe abbinare la visita del Centro Storico di Bassano del Grappa la domenica mattina, con la visita guidata nel pomeriggio delle collezioni permanenti del Museo Civico e di Palazzo Sturm, con al suo interno il Museo della Ceramica G. Roi e della Stampa Remondini, e le visite alle mostre temporanee organizzate negli stessi.

Inoltre è possibile prenotare, sempre attraverso l’Ufficio Iat Bassano, la visita guidata della Città di Vicenza il sabato mattina.



Ritrovo alle ore 10.45 presso l’ufficio turistico di Bassano di Piazza Garibaldi

Quota di partecipazione € 10, ragazzi fino ai 12 anni gratuiti

I tour si tengono anche in caso di pioggia

Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento posti