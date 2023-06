La parrocchia di Sarmego organizza la Festa della Tagliata a Sarmego di Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza. La specialità culinaria protagonista dell'evento è la Tagliata di Sorana, proposta nel ricco stand gastronomico insieme ad altri piatti locali come bigoli, gnocchi e sopressa. Non mancherà l'intrattenimento con le serate musicali.

PROGRAMMA FESTA DELLA TAGLIATA 2023



VENERDI’ 30 GIUGNO

ore 21.00 AREA GIOVANI con SHEKY DJ SET

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra LARA AGOSTINI



SABATO 1 LUGLIO

ore 21.00 AREA GIOVANI con FREEDOM!

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra MATTIA AGOSTINI



DOMENICA 2 LUGLIO

ore 10.00 S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo

ore 19.00 presso AREA GIOVANI APERYDEEP e dalle 21.00 HOMIE

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra RODIGINI



LUNEDI’ 4 LUGLIO

ore 21.00 AREA GIOVANI con DJ MAX REBA di STEREOCITTA’

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra RENZO BIONDI



MARTEDI’ 5 LUGLIO

ore 21.00 AREA GIOVANI con PREPARTY SUAVEMENTE

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra MARCO E I NIAGARA



MERCOLEDI’ 6 LUGLIO

ore 21.00 AREA GIOVANI con MARZA DJ

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra D’ANIMOS BAND

ore 23.45 meraviglioso Spettacolo di Fuochi d’Artificio



BAR ALL’APERTO con vari tipi di birre e tanti posti a sedere



SPECIALITA’ in area giardino LA FRITOEA COL BUSO



Presso i locali della scuola materna:

- SFUMATURE D’ACQUA mostra di pittura di LORENZA GUZZO

- MERCATINO EQUO E SOLIDALE



RICCA PESCA DI BENEFICENZA



Presso i locali parrocchiali:

- La Bottega del COMIX by La Bottega di RINO: oggetti unici in legno e novità a tema anime, manga e film



Info Facebook: Area Giovani Sarmego

www.festadellatagliata.it