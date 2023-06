Festa di San Pietro: ricco programma di eventi per il santo patrono di Schio

La città di Schio si prepara a festeggiare San Pietro con un ricco programma di iniziative. Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio, infatti, sono diversi gli eventi in cartellone tra musica, teatro, arte e tradizione in occasione del Santo patrono.

L'Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra sabato 24 (ore 21) ospita lo spettacolo "Tramaci par l'eredità", una commedia popolare legata alla Commedia dell’Arte dove la tradizione teatrale francese di Molière si intreccia a quella di Goldoni, a cura di Schio Teatro 80. Dalle 16 alle 19, invece, in Piazza Rossi si terrà il Mini Gran Premio di Unicef: una gara di macchine a pedali per bambini dai 4 ai 9 anni, organizzata dall'Historic Club Schio a sostegno della campagna Rights of way per garantire l'istruzione a bambini costretti a rinunciare alla scuola a causa della guerra.

Domenica 25 giugno, invece, in piazza Almerico torna Collezionando, il mercatino vintage con antiquariato e hobbistica. Alle 21 l'Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra fa da cornice al Concerto dei gruppi di musica d‘insieme dell’Accademia Musicale di Schio, in occasione della Festa Europea della Musica.

Gli appuntamenti proseguono martedì 27 giugno alle 21 a Palazzo Boschetti con lo spettacolo "Barbiana, la forza dell'amore che muove il mondo", musiche e letture per ricordare l'opera di Don Milani nel centenario della nascita. A cura di L. Pegoraro, M. Grandesso, M. Sandonà, M. Totti.

Il giorno di San Pietro, il 29 giugno

Si festeggia nel segno della tradizione con la sveglia mattutina delle 8 con “Wachet auf, ruft uns Sankt Peter - Svejeve, San Piero ne ciama” che suonerà dal pronao del Duomo in piazza Rossi con il quintetto di corni Wesendonck. L'iniziativa musicale, ideata dal maestro Giovanni Bonato, è promossa dal Centro di Cultura “Card. E. Dalla Costa”.

Alle ore 9, invece, viene inaugurata la scultura "Let the oppressed go free - Santa Bakhita libera gli oppressi" realizzata da Timothy Schmalz, accanto alla chiesa di San Francesco. Alla cerimonia sarà presente l'artista, il Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, e la superiora generale delle Canossiane Madre Sandra Maggiolo. Alle 11, poi, segue la Santa Messa in Duomo presieduta da Parolin.

Dalle 9 alle 22 via Pasubio diventa una galleria d'arte a cielo aperto con la Collettiva di pittura 45^ Sareo, organizzata dal Gruppo Artisti Scledensi. Alle 11.45 a Palazzo Toaldi Capra, inoltre, è in programma l'inaugurazione della mostra di Mauro Marzari, vincitore Sareo 22.

E, poi, come di consueto torna in piazza Rossi il Picnic di San Piero sotto le stelle con “Gaggia & Visonà” (a partire dalle 18) organizzato da Cuore di Schio e il Concerto del Santo Patrono in Fabbrica Alta con il Complesso Strumentale Città di Schio (alle 21). La giornata si chiude alle 23 con lo spettacolo pirotecnico dalla Tajara del Castello.

Il 1 luglio all'Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra va in scena lo spettacolo lirico teatrale “Ridotto d’opera. Rigoletto” (alle 21), organizzato da Ars Amanda-Liricamente. Il 2 luglio, invece, il Giardino Jacquard accoglie "Personal dance – performance" della scuola Orizzonte Danza (alle 19).

Per quanto riguarda le mostre, infine, sono previste diverse aperture straordinarie: il 25 e 29 giugno e il 2 luglio sarà possibile visitare "O Sacrum Convivium – La devozione eucaristica a Schio", negli spazi dell'Antico Ospitale di via Cavour. A 100 anni dai lavori nella cappella del Santissimo, vengono esposti alcuni pezzi del tesoro della biblioteca civica Bertoli e dell'archivio e biblioteca del Duomo di Schio.

Negli stessi giorni anche il Museo Civico Palazzo Fogazzaro è aperto con le mostre "A decoro di Schio intellettuale e studiosa" Le collezioni archeologiche nel Museo Civico di Schio e "Restituzioni- dipinti restaurati della Chiesa di San Francesco."

Nella giornata del 29 giugno, invece, porte aperte al Museo dei trenini di via Baratto, al Santuario di Santa Bakhita e al Giardino Jacquard (con visita guidata). Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito del Comune di Schio.