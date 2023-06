Suoni tra le malghe: Tino e i Fiaschi a Malga Zolle

Domenica 2 Luglio 2023, si terrà, presso Malga Zolle di fuori ad Arsiero, l'appuntamento con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze, a cura del Comune di Arsiero in collaborazione con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze.

Percorsi per raggiungere la malga: Passeggiata non impegnativa di un'ora e mezza circa di cammino, non percorribile con passeggini o carozzine, con parcheggio presso la Baita Pontara a Tonezza del Cimone.

La località sarà raggiungibile anche con la propria auto dalla Strada delle Zolle, con partenza da Crosara di Arsiero (10,5 km).

Parcheggi a 400 mt circa dalla malga oppure dai Casoni dei Busati, percorrendo a piedi 3 km non impegnativi di strada sterrata. Sarà inoltre possibile parcheggiare lungo la Strada delle Zolle.

Ore 12:30 circa - Ristoro "A Cestino" presso la malga a cura dell'Ass. Nazionale Alpini (Gruppo di Arsiero) fino ad esaurimento delle disponibilità.

Ore 13:30 - Concerto della band Tino e i Fiaschi

Per informazioni contattare i numeri: 3356816477 oppure 3667346255.

Tino e i Fiaschi: il gruppo propone musica e canti popolari tipici della terra veneta e delle tradizioni del nord Italia nel periodo che termina con l'avvento dell'amplificazione e delle strumentazioni elettriche. Tino e i Fiaschi suonano in acustico e si inseriscono nelle feste portando allegria e quel sapore antico della musica genuina suonata in mezzo agli spettatori. Partecipano a rievocazioni storiche del '900, a feste popolari, a matrimoni che vogliono riportare il sapore delle feste di un tempo, in agriturismi e in qualsiasi contesto dove si vuole ascoltare il vero suono degli strumenti e delle voci.