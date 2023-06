Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 23 al 25 giugno 2023. Sagre, feste, visite guidate, incontri; molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Sagre

Festa del toro allo spiedo a San Tomio di Malo: è una tradizione della zona, il toro viene cucinato allo spiedo ed impreziosito da una ricetta segreta, ma la bontà è sotto gli occhi (e il palato) di tutti. Quindici ore di cottura, più di 400 chili di carne prelibata, morbida e gustosa. Un momento di grande festa e convivialità, ormai un rito. Buona musica e lunghi balli animeranno le serate.

Sagra a Lovara di Trissino: specialità gnocchi con fioretta e krapfen. Musica tutte le sere e un ottimo menù a base di piatti tipici, tra cui pasta fresca servita con vari sughi, gnocchi con fioretta specialità della zona, carne ai ferri, polenta e scopeton, e per chiudere i rinomati krapfen.

Festa dei S. Giovanni Battista, Sagra dei Bucatini alla Lughese. E' una ricetta tipica del territorio, la pasta fresca viene condita con ragù di carne, burro e funghi dell'Altopiano, era il “Piatto del viandante”.

Festa dei santi Pietro e Paolo, Sagra dea sardea a Barbano: per tutto il weekend si potranno gustare molti piatti con le sardine e la grande grigliata di pesce azzurro.

Sagra del Gran Polù: stand gastronomico con specialità polenta e luganeghe alla brace, ballo liscio.

Grande sagra dei SS. Pietro e Gaetano a Monticello Conte Otto

Festa di San Giovanni Battista a Thiene: ricco stand gastronomico, divertimento, fuochi artificiali

Sagra paesana di "San Pietro" a Castana

Festa di San Giovanni a Montebello Vicentino

International Street Food ad Arzignano: tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

Festa della Bruschetta ad Arcugnano: al Magasin in corte dal prete, bruschette, bigoli, gnocchi e in piazza musica, spettacoli, esibizioni di ballo

Feste

Lumen festival 2023: dai PopX, allo Stato Sociale, e i Derozer: concerti, dj set, mercatini, bar e street food, installazioni luminose e molto altro ancora!

Mararock 2023 a Marano Vicentino: rock, folk e new wave, con qualche spunto cantautorale. Una musica genuina e quasi sfrontata, dinoccolata. I testi parlano italiano, per dire quello che c'è da dire, e provare a farsi capire. Due serate di live in un parco, con bar e stand gastronomico.

Valle Agno Summer Festival: 3 giorni di musica e divertimento ad ingresso gratuito nel bicipark.

City Vibes Festival a Dueville: 2000 Wonderland e Funky Remember

Notte bianca ad Altavilla

Passeggiate

Escursione tra lavanda e antichi sentieri

Passeggiata tra le Malghe al tramonto

Escursione guidata: Monte Cengio come non l’hai mai visto

Visita guidata al centro di Bassano la domenica

Spettacoli

Sabato: Morgan al Teatro Olimpico, Musica e vita da Bach ai Beatles

"Infanzia biancorossa in anni democratici cristiani" a Mason

Temporalia: festival sulla storia di Sovizzo

Eventi a Montecchio Maggiore dal 23 giugno

Tutti gli eventi a Schio dal 23 al 25 giugno 2023

In Città

Festival Letterario 'Una Basilica di Libri': Vicenza diventa la capitale del libro, aprendo le porte della Basilica palladiana, di Palazzo Cordellina e di Palazzo Leoni Montanari, presentazioni, incontri con autori, lezioni di scrittura.

Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Mostre

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito.

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

Mostra: 'Una smodata passione per i coleotteri'

