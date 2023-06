Notte bianca ad Altavilla

Indirizzo non disponibile

Sabato 24 maggio 2023 dalle 17 all’una di notte appuntamento ad Altavilla Vicentina con la “Notte bianca” con negozi aperti, musica live, intrattenimento. Sarà una notte di festa con musiche, spettacoli, cibo e tanta buona birra.

In piazzetta Marconi si partirà dalle 17 con la musica del DJ Paolo Remonato e lo stand panini, birre e fritti in collaborazione con il New Piper.

E poi nelle vie del centro spettacoli ed animazioni con musiche Latino e alcune band locali che si alterneranno nel palco principale.

Piazzetta Via Marconi: New Piper Vespaclub Vicenza 130 Vespa Movement

Piazza Villa Morosini: Majorettes Le Stelline ASD Ballet Academy, T Garage, ASD DanzaInsieme, Asd Lokum Belly Dance, Corpo Bandistico "G. Verdi" di Creazzo, AB-ABC

Piazza MCL: Achè del Caribe, Asd Lokum Belly Dance, Phantom Paradox Sike Slime

Non mancheranno gli Alpini con le loro specialità enogastronomiche.

Organizzata dalla Pro Loco e con il patrocinio del comune di Altavilla Vicentina.

Maggiori informazioni su https://www.facebook.com/prolocoaltavilla/ ento, spettacoli.

In caso di maltempo l’evento si terrà sabato 1 luglio.