Mararock 2023 a Marano Vicentino: tutto il programma

Quest'estate il Mararock torna con un festival sempre più scoppiettante, da venerdi 23 e sabato 24 giugno 2023 al Parco della Solidarietà a Marano Vicentino.

DOVE? Al Parco della Solidarietà, Marano Vicentino

QUANDO? Venerdi 23 e sabato 24 Giugno

Attivi bar e stand gastronomico

Mostra d'arte a cura del collettivo FalcoRecCoop

Apertura cancelli ore 19.00

Inizio concerti ore 20.00

LINE UP

Venerdì 23 giugno

COMPLESSO DEL BRODO

200g di rock, 150g di funk, 200g di cantautorato e 150g di progetto. Metti in pentola, copri con 2 l d'acqua. Fuoco ai fornelli e porta a bollore, poi fai sobbollire per un’ora. A fine cottura filtra le impurità. Ora il Complesso può essere assaporato, ma ricorda: se non s'è fatto bollente...non puoi chiamarlo BRODO

LAMPI DI MAGGIO

I Lampi di Maggio nascono a Dueville (VI) nel maggio 2021 in un mondo vintage psichedelico. Un mondo che vuole colorare e dare nuova vita anche ai pensieri più ombrosi, grazie a suoni decisi ed energici. Figli di un’epoca da loro non riconosciuta, viaggiano nel tempo e tra le varie sonorità. Il gruppo è composto da 5 ragazzi, Elena alla voce ed al sax, Alessandro e Pietro alle chitarre e alla tastiera, Gianna alla batteria ed alla seconda voce e Gioele al basso.

Conosciuti grazie alla passione comune per la musica ed il viaggio iniziano ad esibirsi sin da subito per tutta l’estate nei locali e ristoranti della città, riuscendo a produrre e distribuire nel Dicembre 2022 il primo album: LDM, annunciato con un evento live organizzato dal gruppo.

La loro musica è un mix di indie, alternative rock, gipsy rock in salsa mediterranea

MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS

Miss Chain ha qualche problema con i tacchi ma nessun problema con il rock ‘n’ roll.

Hanno alle spalle, due strepitosi album, svariati singoli a 45 giri sparsi nell’arco degli ultimi sette anni. Poi tour italiani, europei, americani, di cui uno conclusosi dopo una ventina di date spese sulla costa occidentale.

Miss Chain & The Broken Heels non suonano garage, non suonano powerpop, non suonano rock’n’roll puro: il loro è un impasto che sconvolge tutto ciò e lo ripropone in salsa pop.

“On a Bittersweet Ride” rappresenta l’esordio per il combo bergamasco/vicentino!

Il disco, una bomba, è stato licenziato dalla Screaming Apple, leggendaria etichetta tedesca che da più di 25 anni delizia chi si è sempre trovato a proprio agio in quell’intersezione sonora dove il garage ed il rock’n’roll di base incontrano il powerpop d’annata.

Tutto questo è stato pienamente confermato nel successivo album “The Dawn” del 2013 uscito per Bachelor Records. Entrambi i dischi sono pubblicati su cassetta dalla Burger Records di L.A.

Per rendere l’idea, qualora non fosse chiaro, Miss Chain & The Broken Heels rappresentano quello che sarebbe potuto succedere se Shivvers e Go Go’s fossero state sorprese a coverizzare i best-of di Shangri-La’s, Chi ons e Crystals Miss Chain & The Broken Heels sono:

Astrid (voce e chitarra), Disaster Silva (chitarra solista), Franz (basso) e Miracle Johnny (batteria).

Hanno condiviso il palco con band quali Ash, Black Lips, Cody Chestnutt, Nobunny, Paul Collins’ Beat, Rei- gning Sound, Smith Western, Vista Chino, Unnatural Axe and New Bomb Turks.

Ora sono tornati, dopo alcuni anni in cui la band si è esibita unicamente al loro Rollercoaster Festival, con un nuovo disco in rampa di lancio per Wild Honey Records.

Sabato 24 giugno

LE CORRIERE DELLA SERA

Un incontro tra rock, folk e new wave, con qualche spunto cantautorale. Una musica genuina e quasi sfrontata, dinoccolata. I testi parlano italiano, per dire quello che c'è da dire, e provare a farsi capire.

ESPAÑA CIRCO ESTE

Oltre 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk.

La loro carriera ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. autoprodotto IL BUCATESTA a cui fa seguito un tour di oltre 100 date tra Spagna ed Italia.

A marzo 2018 volano verso gli Stati Uniti selezionati tra le 12 band ospiti dell’International Day Stage del mitico South by Southwest di Austin in Texas, siglando così la loro prima apparizione fuori dal Vecchio Continente. A giugno dello stesso anno pubblicano per il mercato Sud Americano Bau Bau Ciudad, un EP di tre tracce in collaborazione con l’artista messicana Flor Amargo.

Nel 2019 entrano in studio con il produttore Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc...) per le registrazioni del loro terzo e nuovo album – Machu Picchu – pubblicato in Novembre 2020 per Garrincha Dischi / Sony Music Italy. Il videoclip del singolo “Dormo Poco e Sogno Molto” – diretto dal regista Paolo Santamaria (Lo Stato Sociale, Ex Otago, The Bluebeaters, ect...) – riscuote un grande successo internazionale vincendo ben 12 awards (Happy Valley Animation Festival Pennsylvania USA, Animakom Bilbao, Animatiba Festival Portugal, Cortinametraggio 2021, Venice Shorts Italy, Laurus Film Festival Moldovia, Best Director Awards London, Eurasia Film Festival Moscow solo per citarne alcuni) e oltre 30 offical selections (tra questi segnaliamo il Berlin Video Music Awards, Montreal Indipendent Film Festival, Cleveland International Film Festival e il Bogotà Music Video Festival).

In primavera 2021 gli España Circo Este pubblicano una rivisitazione del famoso brano sud americano “Tataralì” insieme alla band Cacao Mental a cui segue un tour estivo ci circa 20 date in Italia e Francia. In Autunno 2021 entrano in studio per registrare il loro nuovo e quarto album che uscirà in primavera 2022 sempre per Garrincha Dischi. Ad anticipare la release dell’album i tre singoli “Amico”, “Prosecco” ed “ANITA feat. Will And The People”.