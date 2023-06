City Vibes Festival a Dueville: 2000 Wonderland e Funky Remember

Dueville si prepara ad accogliere il City Vibes Festival, la manifestazione che celebra la vivacità e l’unicità di ogni città attraverso la musica, il cibo, i drink e la socialità. Sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, il Parco Baden Powell si trasformerà in un palcoscenico all’aperto dove si esibiranno artisti e dj di fama nazionale e internazionale. L’ingresso è libero con offerta e l’evento è organizzato e promosso da 2 Ville Amici della moto.

Il City Vibes Festival è un’occasione per vivere un intero parco con musica e spettacoli di diversi generi, da quelli che hanno fatto la storia degli anni 2000 a quelli che celebrano la musica funky della leggendaria discoteca Palladium. Non mancheranno le specialità street food con stand gastronomici che proporranno cucina messicana, pizze e lievitati, burger favolosi e sushi gourmet. Per accompagnare il tutto, ci saranno calici e bottiglie di vino per tutti i gusti.

Sabato 24 giugno, dalle 19.00 alle 00.30, il protagonista sarà il 2000 Wonderland, il più grande party anni 2000 d’Italia. Rivivremo insieme questo fantastico decennio attraverso i video, la musica e i personaggi che hanno fatto la storia di questo incredibile periodo. Da Britney Spears a Eminem, da Vasco Rossi a Ligabue, da Lùnapop a Eiffel 65, da Shakira a Beyoncé, da Avril Lavigne a Pink. Se hai fatto almeno una di queste cose allora sei un personaggio degli anni 2000! Eccoti il party per celebrare il meglio della dance, del rock e dell’hip hop di quel bellissimo decennio, una festa interamente dedicata alla musica anni 2000 dove spettacolo, animazione ed effetti speciali uniti ad un ritmo frenetico di emozioni ti faranno vivere un’esperienza davvero esplosiva ed incredibilmente fantastica riportandoti nei tuoi anni più felici!

Domenica 25 giugno, dalle 18.00 a mezzanotte, sarà la volta del Funky Remember, lo storico evento che celebra la musica funky della leggendaria discoteca Palladium. Con gli eclettici disc jockey Alberto Martin, Lelè Dj e Ciso Jr la pista da ballo è pronta a scatenarsi con i ritmi irresistibili. Miki Vj è pronto con i suoi video musicali a creare un’atmosfera magica ed indimenticabile che vi riporterà nel passato che più amate. Preparatevi a ballare per tutta la serata con i suoni che hanno fatto la storia della musica funky!

Il City Vibes Festival vi aspetta al Parco Baden Powell di Dueville per due giorni di puro contagio energetico!

Info: Andrea: 392 784 5485 Giovanny: 340 722 3783