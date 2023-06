Eventi a Montecchio Maggiore dal 23 giugno al 2 luglio

Prezzo non disponibile

Tutti gli venti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 23 a domenica 2 luglio 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 23 GIUGNO

• ore 21.00 – PalcoLibero_Danza: DANZA AL CASTELLO, rassegna di scuole e gruppi di danza al Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – Estate in Favola: IL BAULE VOLANTE in L’ACCIARINO MAGICO al Giardino della Biblioteca

• ore 21.00 –OSSERVAZIONE DEL CIELO STELLATO con i Cacciatori di Stelle al Parco Marinai d'Italia, Via Veronese

SABATO 24 GIUGNO

• ore 17.30 – AbilitanteSocialFest: IMMAGINABILI RISORSE al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto DUO PICAFLOR al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – PalcoLibero_Danza: TRIBUTE A LUCIANO PAVAROTTI al Castello di Romeo

• ore 21.00 – E...state con la Biblioteca: T.I.C. in NOVECENTO di A. Baricco al Giardino della Biblioteca

DOMENICA 25 GIUGNO

• ore 21.00 – PalcoLibero_Danza: DANZA AL CASTELLO, rassegna di scuole e gruppi di danza al Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: SNAPLAND al Parco di Via Volta

LUNEDì 26 GIUGNO

• ore 20.45 – PalcoLibero_Danza: DANZA AL CHIARO DI LUNA al Castello di Romeo

MERCOLEDì 28 GIUGNO

• ore 17.00 – Laboratorio COME NON PERDERSI IN MONTAGNA negli spazi di Progetto Giovani

• ore 19.00 – Benessere al Castello: lezione gratuita di PILATES al parco del Castello di Romeo

GIOVEDì 29 GIUGNO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: LAVINIA E ALTRE MAGIE al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.15 – Teatro&Danza: MARCO E PIPPO in SIMPI THE BEST al Castello di Romeo

VENERDì 30 GIUGNO

• ore 17.00 – AbilitanteSocialFest: ZUGATOLANDO al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – Estate in Favola. Febo Teatro e Stivalaccio Teatro in LA PRINCIPESSA SUL PISELLO al Giardino della Biblioteca

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto MALATEMPORA al Parco di Via Volta

SABATO 1 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: DANZE POPOLARI al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto FOLK STUDIO A al Parco di Via Volta

DOMENICA 2 LUGLIO

• ore 8.30 – MERCATINO DEL BRICOLAGE E DEL TEMPO LIBERO in Piazza San Paolo

• ore 9.30 – Prima domenica del mese: APERTURA GRATUITA del Museo Zannato

• ore 19.00 – FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO in Piazza San Paolo, Alte Ceccato

• ore 21.00 – E...state con la Biblioteca: ENTANGLED, OGNI COSA È COLLEGATA di e con Gabriella Greison al Giardino della Biblioteca

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto MAKALGAROBSHIN 4E al Giardino della Biblioteca