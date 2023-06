Festa del toro allo spiedo a San Tomio di Malo

Indirizzo non disponibile

La 37^ FESTA DEL TORO ALLO SPIEDO si svolgerà a San Tomio di Malo il 23-24-25 Giugno 2023 presso il campo sportivo. La festa è una tradizione della zona, il toro viene cucinato allo spiedo ed impreziosito da una ricetta segreta, ma la bontà è sotto gli occhi (e il palato) di tutti. Quindici ore di cottura, più di 400 chili di carne prelibata, morbida e gustosa. Un momento di grande festa e convivialità, ormai un rito. Buona musica e lunghi balli animeranno le serate e accompagneranno la cottura dello spiedo che continuerà a girare sotto il calore delle braci ardenti per tutta la notte di sabato fino a mezzogiorno della domenica.

Stand gastronomico aperto ogni sera

Domenica 25 Giugno a pranzo la tradizionale degustazione del toro allo spiedo, unica nella zona!

Area e pista da ballo interamente coperte!

Zona giovani con DJ SET presso El Trapolon!

PROGRAMMA FESTA DEL TORO ALLO SPIEDO 2023

Venerdì 23 Giugno

Serata a tema con paella e sangria

Ore 21.00 Serata Gruppo EXTRO’

Il gruppo EXTRO’ propone successi italiani e stranieri con repertorio maschile e femminile: dai più romantici duetti al più scatenato rock. Passa dai classici mai tramontati alle hit del momento dance anni 80, per un vero e proprio live a 360° in grado di coinvolgere e divertire una fascia molto ampia di pubblico.

Gli EXTRO’ vi aspettano per fare festa insieme!!!

Per l’occasione chiosco in pista con: Stand con spritz, birra, analcolici e cocktail. Drink analcolico con Gin 0.0.New special drink: RONDINELLA.

Trapolon: Ore 21.00 Apertura Trap in: Open Trap!!! Dj Set by: Dj GB e Riki Magilla

Sabato 24 Giugno

Dal mattino si potrà ammirare la preparazione del TORO ALLO SPIEDO

ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra MAURIZIO MEDEO

Trapolon: Dalle 20.00 AperiMovement: Intrattenimento di Zumba/Lambada/Strong By Centro fitness InsideMovement

A seguire: Bad Boys Party. Dj set by: ALBERTOne & Bombo Dj

Domenica 25 Giugno

Ore 12:00 Degustazione del TORO ALLO SPIEDO

Durante il pranzo intrattenimento con Le DRAG QUEEN

Ore 20,00 serata danzante con l’orchestra SORRISO

Trapolon: Nel pomeriggio ore 16.00 apertura del Trapolon e intrattenimento con H 16:00 DJ Set con Daniele Dalla DJ