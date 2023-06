Sagra paesana di "San Pietro" a Castana

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Giugno 2023, si terrà, a Castana di Arsiero, Sagra paesana di "San Pietro", organizzata dalla

Il programma completo dell'evento è il seguente:

- Venerdì 23 Giugno:

Ore 19:00: apertura stand gastronomico con specialità locali e panin onto

Ore 20:30: Serata giovani

- Sabato 24 Giugno:

Ore 19:00: apertura stand gastronomico con specialità locali e panin onto e Avannotti (gradita la prenotazione al 347 0197136)

Ore 21:00: Musica giovane con il gruppo Bàbata

Domenica 25 Giugno:

Ore 10:30: Santa Messa con processione

Ore 12:15: Pranzo comunitario (su prenotazione Whatsapp n. 3466557733)

Ore 19:00: apertura stand gastronomico con specialità locali e panin onto

Ore 20:00: serata di musica e ballo con Orchestra Voice by Dennis & Co.