Arriva il Festival Letterario di Vicenza: 'Una Basilica di Libri'

Per quattro giorni, dal 22 al 25 giugno 2023, Vicenza diventa la capitale del libro, aprendo le porte della Basilica palladiana, di Palazzo Cordellina e di Palazzo Leoni Montanari per accogliere Una Basilica di Libri, festival di letteratura. Il fascino della lettura abbinato alla bellezza architettonica dei luoghi che accolgono questa nuova iniziativa culturale cittadina, ha come epicentro il mondo variegato e ricco di sfaccettature dell'editoria, approcciando il libro nell'interezza della sua natura: strumento di cultura, educazione e relazione.

Previsti incontri con autori quali Antonio Caprarica, Giuseppe Festa, Sandro Frizziero, Simona Mambrini, Elisa Mazzoli, Antonio Manzini, ristina Petit, Azzurra Rinaldi, Alessia Romanazzi, Georgia Rossi, Elena Triantafillis…

Per i più piccoli sono state pensate proposte di animazione teatrale nel loggiato della Basilica palladiana. A Palazzo Leoni Montanari le Gallerie d'Italia - Vicenza ospiteranno il programma interamente dedicato ai bambini con letture animate e un laboratorio introduttivo alla scrittura creativa, mentre in Biblioteca Bertoliana si potrà partecipare a d un corso di scrittura creativa per adulti.

Programma 2023

Basilica Palladiana Giovedì 22 giugno

18.00 Inaugurazione

18.30 Incontro con i finalisti del Premio Campiello 2023

– Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Editori Laterza)

– Marta Cai con Centomilioni (Einaudi editore)

– Tommaso Pincio con Diario di un’estate marziana (Giulio Perrone Editore)

– Benedetta Tobagi con La Resistenza delle donne (Einaudi editore)

– Filippo Tuena con In cerca di Pan (nottetempo) Venerdì 23 giugno

in loggiato – animazione teatrale per bambini

10.00 STORIE DI TERRA e a seguire laboratorio ludico espressivo di filastrocche con Andrea Dellai (exvUoto teatro) in salone

15.45-17-45 Bill, Biblioteca della Legalità presenta “Lettori in cuffia in Basilica. Audiolibri, autori e valigie Bill da conoscere e ascoltare”.

18.30 Emiliano Morreale presenta L’ultima innocenza (Sellerio), Opera Prima del Premio Campiello 2023

21.00 Giuseppe Festa presenta L’estate dell’Orsa Maggiore (Garzanti) Sabato 24 giugno

in loggiato – animazione teatrale per bambini

10.00 STORIE D’ACQUA e a seguire laboratorio ludico espressivo di filastrocche con Andrea Dellai (exvUoto teatro) in salone

17.00 Sandro Frizziero presenta Il bene che ti voglio (Mondadori)

18.30 Simona Mambrini presenta Delitto Impunito di Georges Simenon nel 120esimo anniversario della nascita (Adelphi)

21.00 Georgia Rossi presenta Chissà se è vero. Storia forse apocrifa della nostra famiglia (Solferino) Domenica 25 giugno

in salone

17.00 Alessia Romanazzi presenta Lascia il freno a mano delle tue emozioni (Cairo Editore)

18.30 Azzurra Rinaldi presenta Le signore non parlano di soldi (Fratelli Fabbri)

21.00 Antonio Caprarica presenta Carlo III (Sperling & Kupfer)

Gallerie d’Italia – Vicenza Corso di scrittura creativa e letture animate per bambini VENERDÌ 23 GIUGNO

ore 10.15 – 12.15 Inizio corso di scrittura creativa con Elisa Mazzoli

per bambini dagli 8 ai 12 anni STORIATORI SI DIVENTA

• INIZIAMO BENE! Immaginazione e incipit

• A ORE DODICI orientamento e ispirazione

• AVVENTURE ALL’ARREMBAGGIO realtà e fantasia ore 16.00 – 17.00

Lettura molto animata con Cristina Petit

per bambini dai 3 ai 7 anni

“Di lupi buonissimi e bambini cattivissimi“ SABATO 24 GIUGNO

ore 10.15 – 12.15

Secondo incontro del corso di scrittura creativa con Elisa Mazzoli

per bambini dagli 8 ai 12 anni ore 16.00 – 17.00

Lettura per piccolissimi con Elisa Mazzoli

per bambini da 1 a 4 anni

“Che animale fa cucù?”

Il furetto come fa? E il coccodrillo? E tanti altri animali vicini e lontani? Scopriamoli insieme! DOMENICA 25 GIUGNO

ore 10.15 – 12.15

Conclusione del corso di scrittura creativa con Elisa Mazzoli

per bambini dai 8 ai 12 anni ore 16.00 – 17.00

Lettura con Elisa Mazzoli

per bambini 5-8 anni

“Storie per stare insieme“

Un bosco di storie piene di bambini e di animali, per stare insieme a leggere e perdersi con l’immaginazione, per fare esperienza della lettura come amica di fantasia per cavalcare la realtà! Programma in Biblioteca Civica Bertoliana

Venerdì 23 giugno

ore 9.30-12.30

Dall’immaginazione all’inventio

Dalla persona al personaggio (e ritorno)

La polisemia del testo narrativo: facciamo un esperimento Sabato 24 giugno

ore 9.30-12.30

Il parlato nello scritto, ovvero il dialogo

Distanza o prospettiva?

Esercitazione: Raccontare il Male, raccontare il Bene Domenica 25 giugno

ore 9.30-12.30

Esercitazione/2

Commento collegiale dei lavori

Riscrittura, revisione, editing Ingresso

Programma in Basilica e per le letture animate alle Gallerie: ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

I corsi di scrittura creativa sono gratuiti e a numero chiuso (20 persone): iscrizioni dal 15 maggio

