Lumen festival 2023: dai PopX, allo Stato Sociale, e i Derozer

Per la decima volta torna Lumen Festival e in questa edizione celebrativa dal 21 al 25 giugno 2023 live in Viale Mazzini ci saranno le band che hanno più influenzato i giovani organizzatori e che continueranno ad ascoltare in futuro.

Oltre ai concerti ci saranno dei talk sulle idee che possono rendere migliore il mondo, aree dedicate ai mercatini, ai truck food, una vineria, e molte attività collaterali.

Non c'è un biglietto ma viene chiesta una piccola offerta (van benissimo 3€), per poter replicare il festival anche l’anno prossimo.

Lumen Festival 2023

21 - 25 Giugno - Viale Mazzini, Vicenza - 10ª Edizione

MER 21 GIUGNO

(DATA ZERO - basta 1€)

Nardi Stage - Dalle 19:00 -> Taglio del nastro

A seguire dalle 19:30 -24:00 -> YANO MUSIC MACHINE (con dj YANO e OTTOMIX) + MAGENTA + ANTONIO GALLUCCI (live set)

GIO 22 GIUGNO

(offerta consigliata 3€)

Main Stage - Dalle 20:00 -24:00 -> Nasty presents: KID YUGI + JayDar

VEN 23 GIUGNO

(offerta consigliata 3€)

Main Stage - Dalle 20:00 -24:00 -> POP X + Planet Opal + Niyama + Goldmass

Velvet Set dalle 24:00 in poi - MBut + Mattia. (discoteca Lumen / JLD)

SAB 24 GIUGNO

(offerta consigliata 3€)

Main Stage - Dalle 20:00 -24:00 -> Lo Stato Sociale + Antartica + BumBumFritz

Nardi Stage - Dalle 18:30-20:00: Talk (tba)

Velvet Set dalle 24:00 in poi - tba

DOM 25 GIUGNO

(offerta consigliata 3€) - Main Stage

Dalle 20:00 -24:00 -> Derozer + i Melt

Nardi Stage - Dalle 18:30-20:00: TEXTILE IS THE NEW… PLASTIC! Cosa possiamo fare a livello locale per ridurre l’inquinamento tessile - Con: Insieme coop. Sociale & Matteo Ward

Velvet Set dalle 20:00 in poi - Velvet Soundsystem



1 Palco principale

1 Zona Talk (Nardi Stage)

1 Zona djset (Velvet Set)

2 Bar

1 Vineria

Area Truckfood

Area Mercatini

Area Installazioni