Escursione tra lavanda e antichi sentieri

La guida vi portia a scoprire un bellissimo campo di lavanda sito in località "Nardi", nato qualche anno fa dalla passione del signor Giuseppe Minuzzo.

Partenza da Vallonara, frazione di Marostica, dove ha inizio il sentiero del Sette, un'antica mulattiera che in passato rappresentava un'importante via di collegamento tra la pianura e la montagna.

L'escursione toccherà le contrade di Capitelli, Busabionda e Campi, consentendoci di ammirare il paesaggio terrazzato di queste zone, in cui domina la coltivazione dell'olivo, e vasti panorami verso sud.

Arrivati al lavandeto del signor Minuzzo avremo modo di approfondire le tecniche di coltivazione e di trasformazione di questa speciale pianta officinale, per concludere con una merenda a base di salumi locali, frutta e bevande fresche.

Durante l'evento sarà possibile acquistare i prodotti del lavandeto: olio essenziale, idrolato e sacchetti profumati.

ESCURSIONE SUI COLLI DI MAROSTICA CON VISITA AD UN CAMPO DI LAVANDA E MERENDA RUSTICA

QUANDO: sabato 24 giugno 2023

Ore 16:00

Ritrovo presso il parcheggio degli impianti sportivi di Vallonara (Marostica). Link Maps: https://goo.gl/maps/ToYxSpWJofVA8Hky9

DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 300 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

Merenda offerta a base di pane, salumi di un agriturismo locale e bevande fresche.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento comodo, cappellino e crema solare, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA