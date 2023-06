Festa di San Giovanni Battista a Thiene: ricco stand gastronomico, divertimento, fuochi artificiali

Per la Festa di San Giovanni Battista, patrono di Thiene, dal 22 al 25 giugno 2023 grandi e piccini potranno divertirsi al tradizionale Luna Park. In tutte le giornate della manifestazione sarà funzionate dalle 19.00 alle 23.00 un ricco stand gastronomico con piatti tipici.

Le attrazioni per adulti, nove giostre “grandi”, alcuni tiri a segno e due punti ristoro, sono insediati al parcheggio di via Divisione Acqui e nell’area del parco di Villa Fabris lungo via Damiano Chiesa; al Bosco dei Preti, invece, sono posizionate ventotto giostre per bambini e sei punti ristoro.

Il programma 2023

Le iniziative in programma, organizzate a cura della Parrocchia del Duomo e patrocinate dal Comune, prendono il via giovedì 22 giugno 2023 in piazza Chilesotti con la IV edizione della “San Giovanni Race”. Corsa su strada su un percorso di sette chilometri tracciato lungo le vie del Centro Storico. Partenza alle 20.00 e premiazione dei vincitori, sia per la categoria maschile che per quella femminile. Alle 21.30 nella Sede delle Opere Parrocchiali con il prestigioso trofeo “San Giovanni” dell’artista Roberto Trentin.

Venerdì 23 giugno alle 21.00 piazza Chilesotti ospiterà la manifestazione “Ballando Ballando”, saggio della Scuola di Danza Silicon Kafè. Coreografie in grado di affascinare bambini, giovani e adulti.

Sabato 24 e domenica 25 giugno è previsto anche il mercatino dell’associazione “Tritone”, ricco di curiosità, creazioni artigianali uniche. Oggetti nati dal riciclo creativo, accessori vintage e oggetti di collezionismo, arte e molto altro. Santa Messa alle ore 10.00 in Duomo. Concerto di San Giovanni alle ore 21.00 in piazza Chilesotti.

Per chiudetre l’emozionante spettacolo pirotecnico di fuochi a basso impatto acustico con sottofondo musicale offerto dal Comune alle ore 23.30 al Parco di Villa Fabris.

Per chiudere domenica 25 giugno in piazza Chilesotti ospiterà intrattenimento musicale a partire dalle 21.00.

Inoltre, dal 12 al 24 giugno torneo di Beach Volley, novità assoluta, che vedrà impegnati tantissimi giovani sulla sabbia appositamente sistemata nei campi del Patronato, per vedere le evoluzioni dei vari giocatori.