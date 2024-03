Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 15 al 17 marzo

Davvero numerose anche in questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 15 al 17 marzo 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Manifestazioni

Festival Internazionale degli aquiloni “Con il naso all’insù” a Rosà. Appuntamento nei meravigliosi prati di Borgo Tecla per due giornate ricche di spettacoli ed intrattenimento.

Sagra di San Giuseppe e Festa dei Fiori. Colori, sapori e profumi riempiranno le vie del centro di Cassola. Numerosi espositori di artigianato artistico e hobbistico, creativi, produttori locali, enogastronomia, articoli vari, florovivaisti e molto altro.

Lonigo Food Truck Festival al Parco dell'Ippodromo: tre giorni per gustare piatti gourmet e ricette della tradizione. Ogni furgoncino propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù, per andare incontro alle esigenze di ogni palato.

Gran Galà del Formajo nel Pignato

In città

Domenica ecologica a Vicenza, gli eventi in programma, ingresso libero a musei, visite guidate. A Bertesina, Villa Gazzotti Grimani offre visite guidate, mentre Villa Ghislanzoni Curti propone ingressi a tariffa speciale con degustazioni e attività benefiche. Al Museo d'arte sacra di Monte Berico e all'oasi degli stagni di Casale sono previste aperture gratuite e visite guidate, con una conferenza sull'ornitologia. Nel centro storico, il giardino della chiesa di Santa Corona ospita osservazioni astronomiche, in piazza dei Signori si svolgeranno laboratori ecologici e visite guidate all'area archeologica della Basilica palladiana, ingresso gratuito al Museo d'arte sacra di Monte Berico e il Museo Naturalistico Archeologico, oltre alle Gallerie di Palazzo Thiene.

Fiera del Tempo Libero, tre giorni con tanti eventi, Camper, campeggio e plein air; Spazio casa; Pollice Verde; Fiera dell'Elettronica; Tattoo Convention; Festival del Benessere; Sapore di Vintage; My Fantastic Pets; Play on Tour.

Passione Giappone in Fiera a Vicenza: un’immersione nella cultura del Sol Levante. Saranno disponibili molti prodotti tradizionali da acquistare ed un ricco programma di intrattenimento che includerà numerose cerimonie tipicamente giapponesi.

Vicenza Tattoo Convention, con 150 artisti della pelle

Vicenza corre: sabato Ultrabericus, domenica Stravicenza e giornata ecologica con il blocco delle auto.

Marco Pelle, coreografo e accademico olimpico, torna a Palazzo Chiericati con "Elucefù"

Vicenza e i suoi Segreti, il nuovisimo walking tour

San Patrizio

Hops 'N Rocks, una festa lunga 4 giorni per San Patrizio

San Patrizio al Refe: tre giorni di brindisi con birre speciali

Concerto e piatti irlandesi al Birrificio Ofelia

S. Patrick al Red Quill Pub con The Irish Gang

Festa di San Patrizio al Paddy's Pub

San Patrizio all'Ofelia Beerstrot: una serata di musica e sapori irlandesi

Spettacoli

"È inutile parlare d'amore tour": Paolo Benvegnù in concerto nel vicentino. Musica caratterizzata da una forte componente lirica e da arrangiamenti ricercati, che spesso esplorano temi profondi come l'amore, la solitudine, il disagio esistenziale e la ricerca di senso.

Le cinque fate della musica celtica in scena a Brendola per Vo' on the Folks: l’unione tra la tradizione e la moderna elettronica, una contaminazione tra culture musicali diverse, ricreando atmosfere e suggestioni musicali dell'Isola di Smeraldo..

Liveplay Coldplay Experience: concerto al teatro Remondini. La band di riferimento nel tributo ai Coldplay propone le grandi canzoni del gruppo inglese con effetti speciali per uno show interattivo.

Absolute Truth, la musica di David Bowie per raccontare un "amore tossico"

Escursioni e visite guidate

Un'escursione alla scoperta delle erbe: Dalle piante commestibili a quelle tossiche, passando per le erbe officinali e quelle utili in altri frangenti, la guida condurrà i partecipanti alla scoperta delle protagoniste silenziose della flora che ci circonda.

Villa Godi Malinverni, visite guidate per la Giornata del Paesaggio: gli affreschi del Cinquecento e i giardini formali che raccontano storie di bellezza.

Escursione per famiglie lungo l'argine del Brenta

Leggende in cammino: di anguane e di orchi a Durlo

Passeggiata tra le melodie dei Berici

Mostre

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui