S. Patrick al Red Quill Pub con The Irish Gang

Siete pronti a scatenarvi al ritmo della musica irlandese? Sabato 16 marzo, il Red Quill di Vicenza vi aspetta per una serata indimenticabile in occasione di San Patrizio con il concerto live degli The Irish Gang!

La band

Nata da una jam session di San Patrizio nel 2017, The Irish Gang è una band vicentina che propone un mix energico di rock, classica e folk. Il loro repertorio spazia dai classici del folk irlandese alle sonorità punk dei Flogging Molly, con l'obiettivo di far cantare e ballare il pubblico.

La serata

Indossate qualcosa di verde e preparatevi a una vera e propria festa! Il live degli The Irish Gang è l'occasione perfetta per brindare al santo patrono d'Irlanda in compagnia di musica travolgente e ottima birra.

Info e prenotazioni

Data: Sabato 16 marzo 2024

Orario: Dalle 21:00

Luogo: Red Quill Via Divisione Folgore Vicenza

Prenotazioni: Consigliate al numero 340 2345678

Oltre alla musica e all'atmosfera festosa, ecco alcuni altri motivi per partecipare:

Il Red Quill è un locale accogliente e rinomato per la sua ampia selezione di birre artigianali e irlandesi.

The Irish Gang è una band energica e coinvolgente che vi farà vivere una serata davvero speciale.

San Patrizio è una festa unica e divertente da celebrare in compagnia.