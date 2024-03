Le cinque fate della musica celtica in scena a Brendola

Alla Sala della Comunità di Brendola arrivano le Green Clouds: sabato 16 marzo alle ore 21 alla serata conclusiva di Vo’ on the Folks 2024.

Le Green Clouds, chiamate “le cinque fate della musica celtica”, propongono uno spettacolo di grande effetto scenico, con i loro costumi fantasy e il volto celato da misteriose maschere.

Le “fate” chiamano la propria musica Keltronic, un genere musicale nato dall’unione della tradizionale musica celtica con la moderna elettronica. Interpretano un vasto repertorio costituito da brani ripresi dalla tradizione musicale celtica e da musiche originali che ne evocano sonorità e moduli stilistici. Oboe (Graziana Giansante), violino (Marzia Ricciardi), percussioni (Valentina D’Angelo), basso elettrico (Arianna De Lucrezia) e tastiere (Licia Missoni), uniscono le sonorità degli strumenti della tradizione classica con le tecnologie elettroniche, operando una contaminazione tra culture musicali diverse, ricreando atmosfere e suggestioni musicali proprie della tradizione celtica.



Costituitosi nella primavera del 2007, il gruppo ha all’attivo un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’Estero. Ha aperto, come unica rappresentanza italiana, il St Patrick’s Day alla Guinnes Storehouse di Dublino. Ha preso parte ad importanti eventi quali l’Open Air Irish Folk Test (Germania), Tierradura Folk Festival (Spagna), Montelago Celtic Festival (Italia), Fairylands Celtic Festival (Italia), Busto Folk (Italia), Lucca Comics & Games (Italia), esibendosi in importanti teatri quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro Greco di Taormina, il Teatro Olimpico di Roma, l’Obihall di Firenze, il Teatro Brancaccio di Roma e il Teatro Politeama di Palermo.

La band ha diviso e condiviso il palco con artisti di fama internazionale quali Hevia (Spagna), Carlos Núñez (Spagna), Red Hot Chilli Pipers (Scozia), Frankie Gavin (Irlanda), High Kings (Irlanda), Mercedes Peón (Francia), Ilana Yahav (Israele).



Le Green Clouds si sono esibite in diretta Rai Radio 2 durante l’Earth Day 2016 e alcuni loro brani sono stati utilizzati per varie produzioni cinematografiche, televisive e radiofoniche italiane ed estere. Un loro brano è stato inserito nella compilation Celtic Dreams, prodotta dalla Quickstar Production di Baltimora (USA).