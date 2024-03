Un'escursione alla scoperta delle erbe: un mondo di curiosità da conoscere e tutelare

Domenica 17 Marzo 2024

Ritrovo: Piazzale della Chiesa di Nanto. Ore 9:00

Un'escursione facile e diversa dal solito, dedicata alla scoperta del mondo affascinante delle erbe con Emanuele Carlan, Guida Ambientale Escursionistica.

Dalle piante commestibili a quelle tossiche, passando per le erbe officinali e quelle utili in altri frangenti, la guida Emanuele condurrà i partecipanti alla scoperta delle protagoniste silenziose della flora che ci circonda.

In questa passeggiata, le erbe saranno le vere protagoniste:

I partecipanti le andranno a scoprire in vari habitat, da quelli sinantropici a quelli naturali.

Emanuele spiegherà loro come riconoscerle e dove cercarle.

Fornirà anche alcuni trucchi per evitare spiacevoli confusioni.

Un'occasione per immergersi nella natura e apprendere nozioni utili su un mondo ricco di curiosità da conoscere e tutelare.

Dati tecnici:

Lunghezza: 3,5 kilometri circa.

Dislivello in salita: 150 m circa.

Impegno e difficoltà: facile

Durata prevista: 3 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa portare (obbligatorio):

Scarpe da trekking

Vestiario adatto alla stagione

Prezzo:

15 euro.

10 euro per i ragazzi sotto i 16 anni.

Si prega di arrivare con i soldi contati.

Per maggiori info e prenotazioni:

Emanuele: 3661314248 (WhatsApp)

La prenotazione è obbligatoria.