Fiera del tempo libero 2024

FIERA DEL TEMPO LIBERO, SALONE DEL TEMPO LIBERO, DEL DIVERTIMENTO E DELLA VITA ALL'ARIA è un evento che si svolgerà in Fiera a Vicenza dal 15 al 17 marzo 2024 e che prende in considerazione molti aspetti dell’attività all’aria aperta e delle passioni, e li propone al pubblico in chiave attuale. I settori di questo evento vengono sviluppati in profondità tanto da apparire come singole manifestazioni fieristiche, all’interno di un grande contenitore, tutte visitabili con un unico biglietto di ingresso.

Cosa troverai in fiera con lo stesso biglietto di ingresso:

FIERE IN CONTEMPORANEA: -

Camper, campeggio e plein air - Viaggi, turismo e outdoor

- Spazio casa - fiera dedicata all'arredamento e alle soluzioni abitative

- Pollice Verde - Orticoltura hobbistica

- Fiera dell’Elettronica di Consumo

- Vicenza Tattoo Convention

- Passione Giappone - Enogastronomia e Shopping - Mantra

- Il Festival Del Benessere - Sapore di Vintage - My Fantastic Pets - Play on Tour

INGRESSI: OVEST – PADIGLIONE 1

Orari: venerdì 14.00-20.00 / sabato 10.00-20.00 / domenica 10.00-19.00

BIGLIETTERIA • 12 € BIGLIETTO INTERO ACQUISTABILE ALLE BIGLIETTERIE • 10 € BIGLIETTO RIDOTTO SCARICABILE ON LINE E CARTACEO Scaricalo qui: https://bit.ly/ridotto-tempoliberovicenza • 9 € BIGLIETTO RIDOTTO OVER 65 ANNI • 9 € BIGLIETTO RIDOTTO WHATSAPP Vedi come qui: https://fieradeltempolibero.it/whatsapp/ • 9 € BIGLIETTO RIDOTTO per chi presenta la tessera del Plein Air e Plein Air Club • 7 € BIGLIETTO RIDOTTO per chi presenta la carta club Famila o Emisfero card • GRATUITO FINO AI 6 ANNI, DISABILI + ACCOMPAGNATORE