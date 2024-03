San Patrizio all'Ofelia Beerstrot: una serata di musica e sapori irlandesi

L'Ofelia Beerstrot è un locale situato nel centro storico di Vicenza, in Corso Antonio Fogazzaro 135. Nato dalla passione per la birra artigianale e la cucina di qualità, il locale si è rapidamente affermato come uno dei punti di riferimento per gli amanti del buon bere e del buon mangiare.

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, il santo patrono d'Irlanda, e l'Ofelia Beerstrot di Vicenza è pronto a festeggiare con un evento speciale.

Domenica dalle 19.00 alle 22.00, lo chef proporrà un menù di ispirazione irlandese, con piatti tipici come lo stufato di guancia di maiale cotto lentamente con birra, il purè di patate affumicate e il brownie al malto d'orzo e cioccolato. Il tutto accompagnato da una pinta di birra in pompa a scelta.

Costo del menù: 22 euro a persona (tutto incluso).

Dalle 20.00, la serata sarà allietata dalla musica dal vivo degli Uncles, un duo acustico composto da chitarra, piano e due voci, che proporrà un repertorio di musica pop e rock in chiave acustica.

Un'occasione per vivere la magia di San Patrizio.

L'Ofelia Beerstrot è un locale dove è possibile degustare ottime birre artigianali, gustare piatti sfiziosi e vivere un'atmosfera accogliente e informale.